Yeşilköy'e kiliseyi onayladı

İstanbul Meryem Ana Süryani Kadim Vakfı kilise için Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı ve ruhani liderler nezdinde yardım istemişti. Papa tarafından görevlendirilen Vatikan



Büyükelçisi Dr. Paul Russell, Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu’nu ziyaret ederek, konuyla ilgili bilgi aldı. Büyükelçi Russel’in Papa’nın kilise yapmına onay verdiğini, sorunun çözümü için ellerinden gelen tüm çabayı göstereceklerini ifade ettiği belirtildi. Yeşilköy ve çevresinde 10 binin üzerinde Süryani yaşıyor. Kilise için İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Anıtlar Kurulu ve Bakırköy Belediyesi’nden gerekli tüm tahsis ve izinler alındı. Kilisenin projesi de hazır. İBB’nin mülkiyetinde olan Yeşilköy’de 2.745 metrekare alan üzerinde bulunan eski Latin Katolik Mezarlığı arsası Süryanilere tahsis edildi. 1950’li yılların başına kadar Latin Katolik Mezarlığı olarak kullanılan ve daha sonra defin yapılmayan mezarlık alanda mevcut şapel ve tarihi mezarlar korunarak kalan boş alana İstanbul 1 No’lu Koruma Kurulu onayıyla bir kilise projesi tasdik edilip onaylandı.



200 BİN EURO BAĞIŞ

Hatta Latin Katolik Kilisesi’ne Süryani cemaatinden 200 bin Euro da bağış yapıldı. Ancak proje başlamadan önce Latin Katolik Kilisesi’ne yeni atanan Papaz Pawel Symalaza ‘arsanın kendilerine ait olduğu’ savı ile dava açarak tedbir kararı aldırdı. Süryanilerin kilise ihtiyacının giderilmesi için ellerinden gelen her türlü yardıma hazır olduklarını ifade eden Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, şöyle konuştu: ‘‘Sayın büyükelçi Latin Katolik papazların da Süryani kilisesi yapılmasına karşı olmadıklarını ancak arazinin kendilerine iade edilmesi için yargı sonucunu beklediklerini ifade etti. Biz de kendisine yargı hangi kararı verirse davalı ve davacı taraf kilise yapılmasına karşı değilse tedbir kararının kaldırılıp kilise inşaasına bir an önce başlanılmasını teklif ettik. İyi niyetle karşıladılar. Bu yönde bir görüş bildireceklerini ilettiler. Sorunun çözümü için tarafların bir araya gelmesini istiyoruz. Bakırköy Belediyesi olarak her türlü yardımı vermeye hazırız.’’