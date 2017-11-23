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Yeşilist daha yaşanabilir ve yeşil bir dünya hedefiyle yola çıktı

23.11.2017 - 17:16 | Son Güncelleme:

Sabancı Vakfı’nın toplumsal gelişmeye katkıda bulunan “sıra dışı kişilerin olağanüstü öykülerini” anlattığı “Fark Yaratanlar” programının dokuzuncu sezonunun üçüncü Fark Yaratan’ı, sürdürülebilir bir yaşam için bilgi merkezi olan Yeşilist oldu.

Yeşilist, 2010 yılında Ergem Şenyuva tarafından Türkiye’nin ilk yeşil rehberi ve sürdürülebilir yaşam platformu olarak kuruldu. Başlangıçta sürdürülebilir üretim yapan firmaların listelendiği bir rehber olarak tasarlanmış olsa da; takipçilerin görüşleri doğrultusunda büyüdü ve gelişti.

Bugün Yeşilist, şirketlere ve üniversitelere yönelik eğitimler düzenliyor, danışmanlık veriyor. Platform, “herkes için yeşil” sloganıyla, 60’dan fazla yazarı, yüzlerce firma barındıran rehberi, binlerce makalesi ve on binlerce okuyucusuyla çalışmalarını sürdürüyor.

Yeşilist, sürdürülebilir üretim yapan küçük üreticilerin seslerini duyurmalarına ve birbirlerine ulaşmalarına da destek oluyor.

Yeşilist daha yaşanabilir ve yeşil bir dünya hedefiyle yola çıktı. Dünyanın karşı karşıya olduğu büyük iklim krizi hakkında karmaşık görünen bilgiyi herkesle buluşturan bir bilgi merkezi haline geldi. Hem üretici hem de tüketici binlerce kişiyi kendi çatısı altında buluşturdu. Böylece, sürdürülebilir bir dünya için kocaman bir fark yarattı.


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