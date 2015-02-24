Yeşilin 50 tonu

İlyas İlbey’in yapımcılığının yanı sıra yönetmen koltuğuna da oturduğu filmde, başrolleri İlyas İlbey, Seray Sever, Eylem Şenkal ve Kemal Kocatürk paylaştı. İlbey, film sayesinde yöredeki bir şelalenin yok olmaktan kurtulup, SİT alanı ilan edildiğini belirtip “Bu benim kendi yöreme bir vefa borcumdur. O yörede yaşanan bir dramı mizahi dille anlatmaya çalıştık. Filmde, köylü arkadaşlar da rol aldı” dedi.
HES'lere karşıyım
Filmin oyuncularından Eylem Şenkal, Kastamonu şivesi için üç ay eğitim aldığını söyledi. “Bu filme hazırlanırken üç ay boyunca şive çalıştım” diyen Şenkal, filmin konusunun hidroelektrik santralleri içinde hapsolmuş bir köyde geçtiğini söyledi. Şenkal, “HES ucuz diye yapılıyor, tabii ki enerjiye ihtiyacımız var fakat doğaya daha az zarar veren alternatifler düşünülmeli. HES’lerden yana değilim” diye konuştu.
Galaya elinde tuttuğu kürk montuyla gelen Ömür Gedik, “İsterseniz elleyin bakın. Gerçek olabilir mi sizce?” diyerek kürkünün suni olduğunu söyledi.
Galaya katılan Muazzez Ersoy, tarihi bir dönem filminde oynamak istediğini söyledi.
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