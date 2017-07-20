Yeşilçam'ın 'en delikanlı' yıldızıydı: Sezer Sezin hayatını kaybetti

Sadece bir tek istisna dışında tamı tamına 50 yıldır kameralardan uzaktaydı. Ama kuşaklar boyu hep Yeşilçam'ın Şoför Nebahat'ı ya da siyah-beyaz yılların "en delikanlı" yıldızı olarak hafızalarda yer etti. Türk sinemasının bir dönemine damgasını vuran Sezer Sezin, hayata gözlerini yumdu, ya da daha klasik bir deyişle söylersek "Yeşilçam'dan parlak bir yıldız daha sonsuzluğa kaydı".
Gerçek adı Mesrure Sezer olan Sezer Sezin, 25 Ekim 1929'da Bursa'da dünyaya gözlerini açtı. İlk ve orta öğrenimini Eyüp'te tamamladıktan sonra okumayı sürdürmedi.
TİYATRO AŞKI KÜÇÜK YAŞTA BAŞLADI
Daha çok küçük yaşlarda tiyatroya ve baleye olan ilgisini fark eden ailesi onu Eminönü Halkevi Tiyatrosu'na kayıt ettirdi. Sezin 1940 yılında Eminönü Halkevi Tiyatrosu'nda Kral Oidipus adlı oyunda ilk sahne deneyimini yaşadı.
Sezer Sezin'in sinema serüveni ise 1944 yılında Hürriyet Apartmanı adlı filmle başladı. iki yıl sonra da Vedat Örfi Bengü ile birlikte Sezer Tiyatrosu'nu kurdu. Ancak bu tiyatro çok uzun ömürlü olmadı.
MEMDUH ÜN VE ÖMER LÜTFİ AKAD İLE ÇALIŞTI
Kuruluşundan bir yıl sonra perdelerini indirdi. Sezer Sezin'in kariyeri Memduh Ün'ün Damga filminde kamera karşısına geçtiği 1948 yılında ivme kazandı. Bir yıl sonra Yeşilçam'ın bir başka ustası Ömer Lütfi Akad'ın Vurun Kahpeye filminde kamera karşısına geçtiğinde ise artık onu tüm Türkiye tanıyordu.
Sezin'in aşkı bulmasına yol açan filmler ise 1952 tarihli Tahir ile Zühre ve Arzu ile Kamber oldu. Akad'ın yönettiği ve çekimleri Bağdat'ta yapılan bu iki filmin setinde yakınlaştığı Kenan Artun ile aynı yıl evlendiler.
KIBRIS SORUNUNA DEĞİNEN İLK YERLİ FİLM
Evlendikten dört yıl sonra eşi Artun ve İlham Filmer ile ortak olup Türk Eksport Film adlı bir şirket kurdular. Bu yapım şirketi Kıbrıs'ın Belası EOKA'nın da aralarında bulunduğu üç filme imza attı. Bu, Türk sinemasının Kıbrıs sorununa değinen ilk filmi olarak tarihe geçti. Ancak o dönemin Türk ve Yunan hükümetleri arasındaki siyasi gerilim sonlandırılınca bu film de gösterimden kalktı.
Sezer Sezin'in adını hafızalara kazıyan film ise Metin Erksan'ın yönettiği 1960 tarihli Şoför Nebahat oldu. Bu karakter seyirci tarafından öyle çok sevildi ki 1964 ve 1965'te devam filmleri çekildi. Sezin'in Kenan Artun ile yaptığı ilk evliliği çok uzun sürmedi. Çift boşandı. Sezin ikinci evliliğini 1965 yılında Üner İlsever ile yaptı. Çift, birlikte Kadıköy İl Tiyatrosu'nu kurdu.
1967'DE SİNEMAYA VEDA ETTİ
Ancak Sezer Sezin'in sinema serüveni 1967 yılında sona erdi. 1975 yılına gelindiğinde ilk aşkı tiyatroya da veda etti. Bundan sonra da deri ticaretine atıldı.
Sezer Sezin, 40 yıl boyunca sinemadan uzak kaldıktan sonra Sefa Önal'ın Hicran Sokağı adlı eserinde konuk oyuncu olarak tekrar kamera karşısına geçti. Sezin, 2008 yılında Bursa'da gerçekleştirilen İpek Yolu Film Festivali'nde Muhterem Nur ile birlikte onur ödülüne değer görüldü. İki kez evlenip boşanan Sezin'in iki çocuğu bulunuyor.
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