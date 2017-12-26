Haberler>Kelebek Magazin>Magazin Haberleri>Yeşilçam'ın gülen yüzü Sevda Aktolga şimdi nerede, ne yapıyor?

Yeşilçam'ın gülen yüzü Sevda Aktolga şimdi nerede, ne yapıyor?

Hababam Sınıfı Tatilde'nin 'Sevda'sını hatırlıyor musunuz? Ya da Gülen Güzler'in Hikmet'ini... Peki daha yakın bir tarihe gelip, Binbir Gece'nin Nurhayat'ı desek?

Hürriyet Haber
26.12.2017 - 15:04 | Son Güncelleme :

Yeşilçam'ın en güzel oyuncularından biriydi Sevda Aktolga...

Yeşilçamın gülen yüzü Sevda Aktolga şimdi nerede, ne yapıyor

1957 yılında İstanbul'da doğan oyuncu, Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunu...

Her nekadar mesleği dişçilik olsa da, o kendine bambaşka bir kariyer çizdi...

Oyunculuğa 1971 yılında TRT İstanbul Radyosu Çocuk Saatinde başladı.

İçindeki oyunculuk aşkının önüne geçemeyen Sevda Aktolga, 1977 yapımı "Taşra Kızı" filmi ile de beyazperdeye adım attı.

Yeşilçamın gülen yüzü Sevda Aktolga şimdi nerede, ne yapıyor

Aktolga, başrollerini Müjde Ar ve Ahmet Sezerel'in paylaştığı filmde 'Sacide' karakterine hayat verdi.

Ardından 'Şaban Oğlu Şaban', Cennetin Çocukları' filmleri geldi...

Yeşilçamın gülen yüzü Sevda Aktolga şimdi nerede, ne yapıyor

Ertem Eğilmez imzalı 'Hababam Sınıfı Tatilde' filminde kendi ismi ile çıktı izleyici karşısına... 6 Edebiyat A'nın ortasına düşen 4 kızdan biriydi...

Adile Naşit ile Münir Özkul deyince akla gelen filmlerden olan 'Gülen Gözler'de evin uçarı kızı 'Hikmet' oldu...

Yeşilçamın gülen yüzü Sevda Aktolga şimdi nerede, ne yapıyor

'Erkek Güzeli Sefil Bilo', 'Bir Yıldız Doğuyor', 'Katma Değer Şaban', 'Milyarder'... Sevda Aktolga'nın rol aldığı filmlerden birkaçı...

1981 yılında hayatıyla ilgili radikal bir karar daha aldı ve nikah masasına oturdu.

Aktolga, yıllar önce verdiği bir röportajda o günleri şu sözlerle anlatmıştı:

"Benim ustam, yönetmenim, sinemada oyuncu olabilmemin sebebi Ertem Eğilmez’dir. Dehasına yakın bir deha ile henüz karşılaşmadım dersem yalan olmaz… Çok özeldir benim için… Ancak oyuncularının evlenmesinden hoşlanmaz… Sanırım izleyicinin hayranlığına ket vuracağını düşündüğü için… “Evlenirsen oyunculuğun biter!” demişti… Ben biraz asi bir yapıya sahibim.. Benim bir şey yapmamı isteyen biri bana “yapma!” demeli ki o bende tutku olsun.. Evlilik de öyle bir durma girdi.. Evlenme deyince ben evlendim… Gerçekten oyunculuğum bitti ama muteşem iki çocuğum oldu… Hiçbir şeyin bana veremeyeceği iki hazine…"

Yeşilçamın gülen yüzü Sevda Aktolga şimdi nerede, ne yapıyor

1986 yılında setlere ara verdi... 1997 yılında ise bu kez bir televizyon dizisiyle ekranlara döndü... Baba Evi...

Yeşilçamın gülen yüzü Sevda Aktolga şimdi nerede, ne yapıyor
Sevda Aktolga ve kızı

Üvey Baba'da Avukat Gönül, Büyük Buluşma'da Nimet, Binbir Gece'de Nurhayat karakteriyle evlere konuk oldu.

Yeşilçamın gülen yüzü Sevda Aktolga şimdi nerede, ne yapıyor
Sevda Aktolga ve oğlu

Sevda Aktolga son olarak 2014 yapımı sinema filmi 'Aşk Oyunu'nda rol aldı ve 'Münire' karakterine hayat verdi.

Ünlü oyuncu şu sıralar setlerden uzak, İstanbul'un tadını çıkarıyor...

Yeşilçamın gülen yüzü Sevda Aktolga şimdi nerede, ne yapıyor

 

İşleri beklediği gibi gitmedi... Sedef Altıntaş şimdi nerede, ne yapıyorİşleri beklediği gibi gitmedi... Sedef Altıntaş şimdi nerede, ne yapıyor?

Yılan Hikayesinin Elenisi Katerina Moutsatso şimdi nerede, ne yapıyorYılan Hikayesi'nin Eleni'si Katerina Moutsatso şimdi nerede, ne yapıyor?

Ben Evleniyorumun birincisi Tanju Kızıltan şimdi nerede, ne yapıyor'Ben Evleniyorum'un birincisi Tanju Kızıltan şimdi nerede, ne yapıyor?

10 yüz bin milyon baloncuk Seda şimdi nerede'10 yüz bin milyon baloncuk' Seda şimdi nerede?

Yeşilçamın mavi gözlü çocuğu Murat Erton şimdi nerede, ne yapıyorYeşilçam'ın mavi gözlü çocuğu Murat Erton şimdi nerede, ne yapıyor?

Bizim Ailenin Canı büyüdüBizim Aile'nin Can'ı büyüdü

Aradan yıllar geçti ama biz Kikiriki unutmadıkAradan yıllar geçti ama biz Kikirik'i unutmadık

Dizi bitti, hayatının aşkıyla evlendiDizi bitti, hayatının aşkıyla evlendi

İngilterede 2 kişilik bir dünyaİngiltere'de 2 kişilik bir dünya

İlk evliliğini 19 yaşında yaptı, şimdi iki çocuk babasıİlk evliliğini 19 yaşında yaptı, şimdi iki çocuk babası

Sana dünyanın SMSini attık, BBG Eray neredesinSana dünyanın SMS'ini attık, BBG Eray neredesin?

Ekranın aranan ismiydi, şansını siyasette bile denediEkranın aranan ismiydi, şansını siyasette bile denedi!

Tatlısesin veliahtıydı, şöhret çabuk bittiTatlıses'in veliahtıydı, şöhret çabuk bitti

Süper Babanın Minesi kendi işinin patronu oldu'Süper Baba'nın Mine'si kendi işinin patronu oldu

 

Bir dönem onunla büyüdü: Cenk TorunBir dönem onunla büyüdü: Cenk Torun!

Yeşilçamın gülen yüzü Sevda Aktolga şimdi nerede, ne yapıyor

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Etiketler: şimdi nerede ne yapıyor
﻿

EN ÇOK OKUNANLAR

    Koç Burcu
    21 Mart - 20 Nisan

    Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün

    Boğa Burcu
    21 Nisan - 20 Mayıs

    Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün

    İkizler Burcu
    21 Mayıs - 20 Haziran

    Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün

    Yengeç Burcu
    21 Haziran - 22 Temmuz

    Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün

    Aslan Burcu
    23 Temmuz - 23 Ağustos

    Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün

    Başak Burcu
    24 Ağustos - 23 Eylül

    Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün

    Terazi Burcu
    24 Eylül - 23 Ekim

    Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün

    Akrep Burcu
    24 Ekim - 22 Kasım

    Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün

    Yay Burcu
    23 Kasım - 21 Aralık

    Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün

    Oğlak Burcu
    22 Aralık - 20 Ocak

    Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün

    Kova Burcu
    21 Ocak - 18 Şubat

    Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün

    Balık Burcu
    19 Şubat - 20 Mart

    Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün

    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri