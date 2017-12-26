Yeşilçam'ın gülen yüzü Sevda Aktolga şimdi nerede, ne yapıyor?

Yeşilçam'ın en güzel oyuncularından biriydi Sevda Aktolga...

1957 yılında İstanbul'da doğan oyuncu, Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunu...

Her nekadar mesleği dişçilik olsa da, o kendine bambaşka bir kariyer çizdi...

Oyunculuğa 1971 yılında TRT İstanbul Radyosu Çocuk Saatinde başladı.

İçindeki oyunculuk aşkının önüne geçemeyen Sevda Aktolga, 1977 yapımı "Taşra Kızı" filmi ile de beyazperdeye adım attı.

Aktolga, başrollerini Müjde Ar ve Ahmet Sezerel'in paylaştığı filmde 'Sacide' karakterine hayat verdi.

Ardından 'Şaban Oğlu Şaban', Cennetin Çocukları' filmleri geldi...

Ertem Eğilmez imzalı 'Hababam Sınıfı Tatilde' filminde kendi ismi ile çıktı izleyici karşısına... 6 Edebiyat A'nın ortasına düşen 4 kızdan biriydi...

Adile Naşit ile Münir Özkul deyince akla gelen filmlerden olan 'Gülen Gözler'de evin uçarı kızı 'Hikmet' oldu...

'Erkek Güzeli Sefil Bilo', 'Bir Yıldız Doğuyor', 'Katma Değer Şaban', 'Milyarder'... Sevda Aktolga'nın rol aldığı filmlerden birkaçı...

1981 yılında hayatıyla ilgili radikal bir karar daha aldı ve nikah masasına oturdu.

Aktolga, yıllar önce verdiği bir röportajda o günleri şu sözlerle anlatmıştı:

"Benim ustam, yönetmenim, sinemada oyuncu olabilmemin sebebi Ertem Eğilmez’dir. Dehasına yakın bir deha ile henüz karşılaşmadım dersem yalan olmaz… Çok özeldir benim için… Ancak oyuncularının evlenmesinden hoşlanmaz… Sanırım izleyicinin hayranlığına ket vuracağını düşündüğü için… “Evlenirsen oyunculuğun biter!” demişti… Ben biraz asi bir yapıya sahibim.. Benim bir şey yapmamı isteyen biri bana “yapma!” demeli ki o bende tutku olsun.. Evlilik de öyle bir durma girdi.. Evlenme deyince ben evlendim… Gerçekten oyunculuğum bitti ama muteşem iki çocuğum oldu… Hiçbir şeyin bana veremeyeceği iki hazine…"

1986 yılında setlere ara verdi... 1997 yılında ise bu kez bir televizyon dizisiyle ekranlara döndü... Baba Evi...



Sevda Aktolga ve kızı

Üvey Baba'da Avukat Gönül, Büyük Buluşma'da Nimet, Binbir Gece'de Nurhayat karakteriyle evlere konuk oldu.



Sevda Aktolga ve oğlu

Sevda Aktolga son olarak 2014 yapımı sinema filmi 'Aşk Oyunu'nda rol aldı ve 'Münire' karakterine hayat verdi.

Ünlü oyuncu şu sıralar setlerden uzak, İstanbul'un tadını çıkarıyor...





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