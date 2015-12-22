Türk sinemasının 101’inci yılı Harbiye İstanbul Kongre Merkezi’nde kutlandı

Yıldızlar aynı sahnede



Yeşilçam’ın ustaları ile müziğin sevilen sesleri, Harbiye İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte buluştu.

Gecede Türkan Şoray, Filiz Akın, Selda Alkor, Selma Güneri, Cüneyt Arkın, Ediz Hun, İzzet Günay, Emel Sayın ve Yusuf Sezgin gibi yıldızlar, Işın Karaca, Bengü, İpek Açar, Hakan Peker ve Burak Kut’la aynı sahneyi paylaştı.

Selda Alkor’un Hakan Peker’le, Ediz Hun’un da Işın Karaca’yla düet yaptığı geceyi Özge Ulusoy ve Murat Başoğlu sundu.



Teşekkür ederken ağladı



Beraber oynadıkları filmden bir sahnenin gösterilmesinin ardından sahneye çıkan Filiz Akın ile Cüneyt Arkın, birbirlerine uzun uzun sarılarak izleyicileri de duygulandırdı.

“Biz sinemaya geldiğimizde Türkiye’nin nüfusu 30 milyondu. O günlerden bugünlere bizi yalnız bırakmadığınız için sizlere çok teşekkür ederim” diyen Arkın, o anlarda gözyaşlarını tutamadı.

Gecede Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinden sahneler de gösterildi.



Cüneyt Arkın, sahneye birlikte çıktığı Filiz Akın için “Filiz Hanım’la çok film çektik, onu öz kızım gibi severim” dedi.



Ediz Hun ve Türkan Şoray, sahneye el ele çıktı.



Gecede Selda Alkor’un kıyafeti ilgi odağı oldu. Alkor, “50 yıldır yaşadığım güzel anıları elbiseme işlettim. Özellikle işim ve eşimle alakalı harika anılarım var” diyerek elbisesindeki fotoğrafları gösterdi.



Emel Sayın, Türkan Şoray, Ediz Hun, Filiz Akın, İpek Açar, Işın Karaca

