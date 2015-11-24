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Yeşilçam'ın emekçileri "vefa" bekliyor

Yeşilçam'ın emekçileri "vefa" bekliyor - New-York'ta Beş Minare filminde “deccal' ismiyle oynayan Güney: - "Şimdi yeni jönlerimiz, jöndamlarımız var, ilk önce bizi bağırlarına basarlar, siz olmadan film çekmeyiz derler, bizden bir şeyler kaptıktan sonra yolda yüzlerini çevirirler" - Unutulmaz kavga sahnelerinin isimlerinden Yıldız: - "Yeşilçam'ın devam etmesi için emekçilere bir iki rol vermeleri lazım"

AA
04 Ağustos 2017 - 10:03:37

Yeşilçam'ın sinema emektarı oyuncuları, yeni projelerde yer alamamaktan yakınarak vefa beklediklerini belirtiyor.

Uluslararası Edirne Film Festivali kapsamında Edirne'de bulunan, unutulmaz kavga sahnelerinin isimlerinden Hasan Yıldız, Tarzan Çetin olarak bilinen Çetin Başaran, Battal Gazi serilerinden hatırlanan Sivori namıyla bilinen Nejdet Kökeş, Camgöz lakaplı Nusret Özkaya ve "New-York'ta Beş Minare" filminde “deccal' ismiyle oynayan Ali Güney, yeni yapımlarda oynayarak, sektöre ilk defa başlayan oyunculara tecrübelerini aktarmak istiyor.

Yeşilçamın emekçileri vefa bekliyor
Hasan Yıldız

Güney, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk sinemasının Yeşilçam'la doğduğunu söyledi.

Yeni nesil oyuncuların bazılarını takdirle izlediklerini Güney, ancak büyük bölümünde vefasızlık olduğundan yakınan Güney, şunları kaydetti:
" Biz sinemada yeni nesillerin doğmasına saygı duyuyoruz. 3 günlük dünyada yaşıyoruz bugün varız, yarın yokuz tıpkı diğerleri gibi. Gönül ister ki Türk sineması Yeşilçam olarak kuruldu, Yeşilçam olarak devam etsin. Ama ne yazık ki tiyatro kökenli kardeşlerimiz tabii ki ekmek yesin fazlasıyla kazansın ama birlik ve beraberlik içinde kardeşliği bilselerdi, saygıyı yitirmeseydiler. Şimdi yeni jönlerimiz, jöndamlarımız var, ilk önce bizi bağırlarına basarlar, siz olmadan film çekmeyiz derler, sonra da bizden bir şeyler kaptıktan sonra yolda yüzlerini çevirirler. Biz hiç bir zaman kula kulluk yapmadık, açlığımızı dışarıda belli etmedik. Zaman geldi çocuğumuza süt alamayacak geceleri yaşadık, karamsarlık çöktü bedenimize, hep güçlü göründük. Nerede güçlüyüz."

Yeşilçamın emekçileri vefa bekliyor
Çetin Başaran

Çok kanalda kostümlü diziler çekilmesine rağmen kendilerine teklifgelmemesinden şikayet eden Güney, "Bu suratlara göre bir sahne yok mu? Bizdendaha mı iyi atlara binerler. Biz Battal Gaziler'i çekerken paramız yoktu, bizimle 'o filmlerde uçak görünüyor, saat görünüyor' diye dalga geçiyorlar, o zaman bir asistan bir yönetmenle çekerdik monitör diye bir şeyimiz dahi yoktu. Filmlerimiz defalarca gösteriliyor, hak alamıyoruz, bir bestekar kardeşimiz ölse bile çocukları bir hak alıyor. Edirne'ye geldik, sayın valimiz bize bir ışıktan ışık oldu, kapılarını açtı" dedi.

Hasan Yıldız da Yeşilçam'ın devam ettirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yeşilçamın emekçileri vefa bekliyor
Nejdet Kökeş

Yeşilçam'ın devamı için kendilerine vefa gösterilmesi ve rol verilmesi gerektiğinin altını çizen Yıldız, "Yeşilçam'ın devam etmesi için emekçilere bir iki rol vermeleri lazım. Dede rolü olur, baba rolü olur, muhtar rolü olur. Bizlerden alacakları çok şeyler var. Eski emekçileri yanlarında istemiyorlar bu vefasızlık olmuyor mu? Biz ilkel şartlarda ne filmler yapmışız" diye konuştu.

Yayınlanma Tarihi : 24 Kasım 2015 - 12:30:00
Etiketler: hasan yıldız , çetin başaran , nusret özkaya , ali güney
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