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    Yeşilçam'ın 'Bitirim Zeki'si Zeki Keskin'e veda

    DHA
    04.02.2018 - 21:07 | Son Güncelleme:

    Sivas'ta tedavi gördüğü hastanede 70 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın 'Bitirim Zeki'si Zeki Keskin son yolculuğuna uğurlandı.

    Yakınları tarafından hastaneden alınan Zeki Keskin'in cenazesi, Sivas Ulu Cami'ye getirildi. Burada, Keskin için öğle namazına müteakip, cenaze namazı kılındı.

    Yeşilçamın Bitirim Zekisi Zeki Keskine veda

    Cenaze namazına Vali Davut Gül, Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ürgüp, Keskin'in kardeşi Abdurrahman Keskin, yakınları ve çok sayıda Sivaslı katıldı.

    Yeşilçamın Bitirim Zekisi Zeki Keskine veda

    Namazın ardından Zeki Keskin'in kız kardeşi Adile Yüksektepe, "Nereye gidiyorsun gardaş" diyerek gözyaşı döktü. Keskin'in cenazesi Aylı köyüne götürülerek, gözyaşları arasında toprağa verildi.

    Yeşilçamın Bitirim Zekisi Zeki Keskine veda

    BÜFESİNE 'BİTİRİM ZEKİ VEFAT ETMİŞTİR' NOTU ASILDI

    Sirer Caddesi üzerinde bulunan ve ömrünün büyük bölümünü geçirdiği iki metrekarelik büfesini yatak odası ve mutfak olarak da kullanan Keskin'in dükkanına 'Bitirim Zeki vefat etmiştir' yazısı asıldı.

    Yeşilçamın Bitirim Zekisi Zeki Keskine veda

    Bitirim Zeki'nin bitişiğinde esnaflık yapan Mustafa Çiftçi kendisiyle 13-14 yıldır komşu olduğunu belirterek, "İyi bir insandı, şen biriydi, kimseyi incitmezdi, işinde gücünde sakin bir insandı. Hayattan zevk alan, şehrin renkli simasıydı. Meydana ismi verildiği için çok sevinmişti. Bu sene kendisini iyi hissetmiyordu, hasta olduğunu biliyordu. Her sene kışın köye gidip, yazın geliyordu. İlaç içmeyi pek sevmiyordu. Doktorun verdiği ilaçları da kullanmak istemezdi" dedi.

     

    Etiketler: sivas , bitirim zeki , vefat , son dakika
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