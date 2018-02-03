Yeşilçam'ın 'Bitirim Zeki'si hayatını kaybetti

Keskin, bir süre önce Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Göğüs Cerrahisi Servisi'nde tedavi altına alındı. 70 yaşındaki Keskin, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hastanenin Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ekber Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Keskin'in yaklaşık 10 gün önce acil servise nefes darlığı, akciğerde sönme ve yüksek tansiyon şikayetiyle getirildiğini söyledi.
Hastaya göğüs cerrahi servisinde Yrd. Doç Dr. Özgür Katrancıoğlu tarafından göğüs tüpü takılarak tedavisine başlandığını belirten Şahin, "Uzun süre tansiyonu yüksek seyreden hastada hafif bir mide kanaması gelişti. Bunun takibi ve tedavisi sürerken bu kez ciddi sara nöbeti oluştu. Sara hastalığının yıllardır mevcut olduğu ve tedavisiz olduğu sonradan öğrenildi. Yoğun bakıma alınan hastanın tüm tedavilere rağmen bir süre sonra bilinci kapandı. Solunum cihazına bağlanan hastanın ilerleyen saatlerde kalbi durdu." diye konuştu.
"Bitirim Zeki"nin hayatı
Sivas'ın Ayli köyünde dünyaya gelen ve doğuştan boy kısalığı bulunan Zeki Keskin, 16 yaşında sahneyle tanışmıştı. İlk olarak Ankara Devlet Tiyatrosunda seyircinin karşısına çıkan Keskin, daha sonra "Fabrikanın Gülü", "Karayılan", "Kasımpaşalı Recep" ve "Ana Beni Eversene" gibi filmlerde rol aldı. Bu filmlerde Yılmaz Güney, Nuri Sesigüzel, Ahmet Mekin ve Muhterem Nur ile kamera karşısına geçen Keskin, "Bitirim Zeki" olarak kısa sürede ün saldı.
Yeşilçam'da birçok yapımcının dikkatini çeken ve çok sayıda film teklifi almaya başlayan Keskin'in yaşamı, geçirdiği trafik kazasıyla adeta alt üst oldu. "Fabrikanın Gülü" filminin 1964'te Zonguldak'ta yapılan galasından dönüşte kaza geçiren ve tekerlekli sandalyeye mahkum olan Keskin, 1,5 yıl süren tedavisinin ardından 6 aylık Yeşilçam macerasını sonlandırmak zorunda kaldı.
Memleketi Sivas'a dönen Keskin, 51 yıl önce dönemin belediye başkanı tarafından kendisine verilen iki metrekarelik büfede zor şartlar altında yaşam savaşını sürdürmeye başlamıştı.
Engeli ve ilerleyen yaşı nedeniyle birçok ihtiyacını iki metrekarelik büfesini yatak odası ve mutfak olarak da kullanan Keskin, Sivas'ta yediden yetmişe vatandaşların yoğun sevgisiyle karşılanıyordu.
Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, belediye meclisi kararıyla yaklaşık 3 ay önce Bitirim Zeki'nin adını büfesinin karşısındaki parka vermişti.
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