Yeşilçam'ın acı günü... 'Keşke yine öyle insanlar çıksa...'

İşte sinema ve tiyatro dünyasının önde gelen isimlerinin Münir Özkul'un vefatının ardından paylaştığı mesajlar...

AYŞEN GRUDA



Münir Özkul sadece Türkiye’de değil dünya çapında büyük bir oyuncuydu. Türkiye’nin başı sağolsun. O çocuklarına vicdanı öğreten bir babaydı. Asla yeri doldurulmaz.

BEHZAT UYGUR

7'den 77'ye herkesin sevip saydığı değerli bir oyuncuydu. Her yaptığı işte topluma güzel mesajlar verenler ve çok birikimi olan değerli bir insandı. Uzun yıllardır rahatsızdı. Sevgili kızı ve eşi bir an olsun yanından ayrılmadılar. Evladım yanımdaydı. Haberi alınca gözlerim doldu dedi. Bedenen ayrıldılar ama manen ölümsüzleşiyorlar. Hepimiz çok çok üzüldük. Evet, uzun süredir rahatsızdı ama insanın içi burkuluyor. Münir Abi ve babam birbirini çok seven iki dosttu. Münir Abi, babamın oyunlarına gelir, kulis sohbetleri yaparlardı. Münir Abi'nin bizi izliyor olması ayrı bir onurdu. Üzücü tarafı bu geleneklerimize sahip çıkan insanlar yavaş yavaş aramızdan ayrılıyorlar. Her ne olursa olsun yerlerini hiç kimse dolduramıyor.

EDİZ HUN

Bütün camianın sevgilisiydi. Özel bir dostumu kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyorum. İnsan ilişkilerinde son derece saygılı bir beyefendiydi. Son senelerde maalesef zor durumlar yaşadı. Ona büyük bir sevgiyle bağlanan eşine de saygılarımı sunuyorum. Bir çok filmde birlikte çalıştık. Adile Naşit ile çok filmde birlikteydi. Zarif, kibar, güleryüzlü bir insandı... Bizimle nasıl konuşuyorsa kamera karşısında da öyleydi. Üzüntüm çok büyük. Mekanı cennet olsun...Anılardır mühim olan o anılarda Müniz Özkul’un yeri başkadır.

ALİ POYRAZOĞLU

Türk sinemasının başı sağolsun. Paylaşacak bir şey yok. Rahatsızlığından sebep uzun süredir bir kenara çekilmişti. O çok usta, çok yaptığından emin, bilerek seçerek işini icra eden bir adamdı. Zor bir adam olduğu söylenirdi ama kaymak gibi, bal gibi bir adamdı. Çok güzel işler yaptı. İmzasını bıraktı... Ortaoyuncular ekibiyle yaptığı oyunlar yenileme denemesiydi. Keşke yine öyle insanlar çıksa... Yaptıkları incelenmeli. Oyunculuk stili üzerinde çalışmaya değer bir stildi. Tiyatroda bir çok yabancı klasiği dört dörtlük oynamış bir adamdı. Ertem Eğilmez, Arzu Film döneminde Ertem Bey ve yanındaki ekip onun kıymetini bildiler...





RASİM ÖZTEKİN

Hepimizin başı sağ olsun Türk tiyatrosu, Türk sineması büyük bir ustayı kaybetti. Ustaların ustasını kaybetti. Çok önemli bir insandı Münir Abi. Bıraktığı eserler, yapımlar yıllarca hep bizim karşımız da olacak, içimiz de olacak. Karşılıklı beraber yıllarca oyun oynadık. Ben bir konservatuar daha kayboldu diye düşünüyorum, bir kütüphane daha gitti diye düşünüyorum. Hepimizin Türkiye’nin başı sağ olsun.

Tiyatro Münir Özkul’un doğduğu yerdir. O karşınız da oynarken bir anda oyunculuğu bırakıp, onun karşısında seyirci durumuna düşersiniz… Çok şey öğrendim ondan, aldığım dersler çok önemlidir kendisinden. Allah rahmet eylesin.

MÜJDAT GEZEN

55 yıl önce onun tiyatrosunda, tiyatroya başlamıştım. Ben son 42 yıldır geleneksek Türk tiyatro hocalığı yapıyorsam Münir Abi sayesindedir. Kendisini çok sevdim, onunla çok oyun oynadık, birlikte güzel şeyler yaptık. Benim ilk büyük ustam diyebilirim. Münir Abi çok değerliydi. Biz çok eğlenir, çok gülerdik. Adile, Şener, Münir Abi çok eğlenirdik. Münir Abi çok başka bir sanatçıydı, onu sevenlere ulaşmış olduğu herkese baş sağlığı diyorum. Söyleyecek çok fazla bir şey bulamıyorum.