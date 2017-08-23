Yeşilçam’ın 38 yıllık figüranı Beyoğlu sokaklarında org çalıyor

10 yaşında Kayseri’deki baba evinden çıkıp İstanbul’a gelerek tam 38 yıl boyunca figüranlık yapan Ziya Çirkin, anne ve babasını kaybettikten sonra maddi zorluklar yaşamaya başladı.

Geçirdiği kaza sonucu yürüme zorluğu da çeken’ Çirkin Ziya’, aldığı engelli maaşını da ablalarıyla arasında çıkan dava meselesi yüzünden alamıyor. Bir dönem sokaklarda da kalan emektar figüran Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde beraberinde getirdiği orgunu çalarak geçimini sağlamaya çalışırken oynadığı filmlerin afişlerini ve fotoğrafları de kendisini dinlemeye gelenlere sunuyor.

Çirkin, “Birkaç başrol oynadığım filmim var onun dışında sadece figüran olarak oynadım, jön olamadım. Adıyaman’da ‘Sarı Güller’ filmi çektik birde ‘Mutlu Olmak’ diye bir kısa bir dizi vardı oralarda başrol oynadım. Bunların dışında figüran olarak; Korkusuzlar, Üvey Baba, Ver Elini Kayınço ve birçok dizide rol aldım. Büyük oyuncularla da Kemal Sunal, İlyas Salman, Fikret Hakan gibi sanatçılarla çalıştım.

Bazen kamera arkası bazen de beyaz perde de tam 38 yılımı geçirdim. Şu anda eskiye göre rağbet kalmadı ajanslar bitti beyaz perde yok olmaya başladı, Yeşilçam bitti artık Yeşilçam diye bir şey kalmadı. Bazen vefalı insanlar çıkıyor yardımcı olmak için bazense kimse olmuyor. Bir dönem sokaklarda kaldım arayıp soran olmadı. Bir iş adamı bana bir göz oda tuttu şimdi orada yaşıyorum” şeklinde konuştu.