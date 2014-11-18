Yeşilçam'dan seyyar satıcılığa

Edirne’de gençlik yıllarında sinemada çalışırken oyuncu olmaya karar verdiğini ve 1955 yılında İstanbul’a gittiğini, ardından yönetmen Çetin İnaç ile tanışıp oyunculuk yapmaya başladığını anlatan Niyazi Taligacı, Türk sinemasının çok vefasız olduğunu, bir çok arkadaşının çok zor şartlarda yaşayıp hayata veda ettiklerini anlattı. Devletin 3 ayda bir verdiği yaşlılık maaşıyla geçinemediği için seyyar arabayla tatlı satmaya başladığını kaydeden Taligacı şöyle konuştu:



"1960’lı yıllarda başladığım sinema oyunculuğunda ilk olarak Efkan Efekan ile birlikte ’Çiğdem’in Gözyaşları’ isimli filmde oynadım ardından Bahtı Karalı Yarim, Ölüme Son Adım, Vahşi Kan, Çöl, Ölüm Treni, Silahlar ve Donatlar ve ismini şu an hatırlayamadığım birçok filmde oynadım. Oynadığım sinema filmlerinde hep kavgacı kötü adam rollerinde yer aldım."



Yeşilçam da başrollerini Cüneyt Arkın’ın oynadığı filmlerde ’Ustura Kemal’ lakabıyla tanındığını anlatan Niyazi Taligacı, "Cüneyt Arkın’ın başrollerini oynadığı Ölüm Treni isimli filimi çekerken yönetmenimiz Çetin İnaç, ’Sen saçlarını usturayla kazıtıp Ustura Kemal olarak oynayacaksın. Artık seni herkes Ustura Kemal olarak bilecek. Meşhur olman için bunu yapmalısın’ dedi. Ben de saçımı usturaya vurdurdum ve o günden sonra oynadığım filmlerde ismim Ustura Kemal olarak kaldı" diye konuştu.





