Yeşilçam'dan seyyar satıcılığa

Edirne’de gençlik yıllarında sinemada çalışırken oyuncu olmaya karar verdiğini ve 1955 yılında İstanbul’a gittiğini, ardından yönetmen Çetin İnaç ile tanışıp oyunculuk yapmaya başladığını anlatan Niyazi Taligacı, Türk sinemasının çok vefasız olduğunu, bir çok arkadaşının çok zor şartlarda yaşayıp hayata veda ettiklerini anlattı. Devletin 3 ayda bir verdiği yaşlılık maaşıyla geçinemediği için seyyar arabayla tatlı satmaya başladığını kaydeden Taligacı şöyle konuştu:
"1960’lı yıllarda başladığım sinema oyunculuğunda ilk olarak Efkan Efekan ile birlikte ’Çiğdem’in Gözyaşları’ isimli filmde oynadım ardından Bahtı Karalı Yarim, Ölüme Son Adım, Vahşi Kan, Çöl, Ölüm Treni, Silahlar ve Donatlar ve ismini şu an hatırlayamadığım birçok filmde oynadım. Oynadığım sinema filmlerinde hep kavgacı kötü adam rollerinde yer aldım."
Yeşilçam da başrollerini Cüneyt Arkın’ın oynadığı filmlerde ’Ustura Kemal’ lakabıyla tanındığını anlatan Niyazi Taligacı, "Cüneyt Arkın’ın başrollerini oynadığı Ölüm Treni isimli filimi çekerken yönetmenimiz Çetin İnaç, ’Sen saçlarını usturayla kazıtıp Ustura Kemal olarak oynayacaksın. Artık seni herkes Ustura Kemal olarak bilecek. Meşhur olman için bunu yapmalısın’ dedi. Ben de saçımı usturaya vurdurdum ve o günden sonra oynadığım filmlerde ismim Ustura Kemal olarak kaldı" diye konuştu.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün