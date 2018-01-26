Ara
MENÜ
İK/Yeni Ekonomi Haberleri

İK YENİ EKONOMİ

    Haberler >İK/Yeni Ekonomi >Yeşil yatırımlar ve yeşil düşünen şirketler her geçen gün artıyor

    Yeşil yatırımlar ve yeşil düşünen şirketler her geçen gün artıyor

    Hürriyet Haber
    26.01.2018 - 21:44 | Son Güncelleme:

    Ülkemizde her geçen gün yeşil yatırımlara ve projelere verilen önem artmaktadır. İşverenler ve yatırımcılar projelerde çevre kriterlerini ve performansını ilk sıralara taşımaya başladı.

    Yeşil yatırımlar ve yeşil düşünen şirketler her geçen gün artıyorProjelerin tasarım aşamasından itibaren çevre boyutları değerlendirilmekte ve çevreye olan etkileri minimize edilmektedir.

    Faaliyete geçen işletmelerde ise etkin Çevre Yönetim Sistemleri kurulmakta ve uygulanmaktadır. İşletmelerde tüm çalışan profilini kapsayan çevre eğitimleri ve seminerleri düzenlenerek çevre bilinci arttırılması hedeflenmektedir. Son dönemlerde profesyonel ve kurumsal işletmelerde personelin performans kriterlerine çevre bilinci ve duyarlılığı gibi konular da dahil edilmeye başlanmıştır.

    EN TREND YEŞİL PROJELER
    Ülkemizde yatırımcılar ve işletmeler tarafından talep edilen 3 yeşil olarak tanımladığımız çevreye duyarlı projeler yürütülmektedir. Yeşil Havalimanı, Yeşil Yıldız (Turizm ve Konaklama tesisleri) ve Yeşil Bina (LEED) projeleri ülkemizde etkin olarak yönetilmekte ve yürütülmektedir.

    YEŞİL HAVAALANI SİVİL HAVACILIK GENEL
    Müdürlüğü (SHGM) tarafından, havaalanlarında faaliyet gösteren kuruluşların çevreye ve insan sağlığına, verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için TS EN ISO 14001 sisteminin kurulumu, belgelendirilmesi, Sera Gazı Envanter Raporu oluşturulması ve doğrulama işleminin tamamlanması gibi önemli bilgiler istenmektedir. Belirtilen gereklilikleri sağlayan işletmelere “Yeşil Kuruluş Sertifikası” verilmektedir. Bir havaalanında bulunan tüm işletmelerin “Yeşil Kuruluş Sertifikası” alması durumunda, o havaalanına “Yeşil Havaalanı Sertifikası” verilmektedir.

    YEŞİL YILDIZ (ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSLERİ)
    Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ kapsamında belirtilen kriterlere uyan tesislere Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Yeşil Yıldız Belgesi” verilmektedir. Yeşil Yıldız Belgesine sahip tesisler hem müşteri memnuniyetini arttırmakta hem de elektrik enerjisi desteğinden yararlanmaktadır.

    YEŞİL BİNA (LEED)
    LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) Sertifikasyonu uluslararası geçerliliği olan ve dünyada yaygın olarak kullanılan yeşil bina sertifikasyon sistemlerindendir. LEED sertifikasyon sistemi USGBC Amerikan Yeşil Binalar konseyi tarafından geliştirilmiş, gönüllü olarak başvurulan ve binalara yeşil olma özelliğini kazandıran bir sistemdir.

    LEED (Leadership in Energyand Environmental Design ) Sertifikasyonu uluslararası geçerliliği olan ve dünyada yaygın olarak kullanılan yeşil bina sertifikasyon sistemlerindendir. LEED sertifikasyon sistemi USGBC Amerikan Yeşil Binalar konseyi tarafından geliştirilmiş, gönüllü olarak başvurulan ve binalara yeşil olma özelliğini kazandıran bir sistemdir. Bu sistemde yeşil bina olarak tasarlanmış ve inşa edilmiş bir bina; Enerji verimliliğini arttıran stratejiler sayesinde operasyon giderlerinde tasarruf sağlama, yapı sektörünün çevreye verdiği zararı minimize etme, bina kullanıcılarına daha sağlıklı ve konforlu iç ortamlar oluşturma özellikleri taşır.

    İçerik Doğa HSE Group katkılarıyla hazırlanmıştır.

    Etiketler: yeşil proje
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri