Yeşil parka kardeşliği

Kostüm konusunda kadınlar kadar çok alternatifleri yok.

Ama iki şeyden asla vazgeçemiyorlar. Bir: Yeşil parka, iki: siyah deri ceket. Karakterin asi ve cool bir havası varsa stil danışmanları sık sık bu ikisini giydiriyorlar.

Geçen hafta Birkan Sokullu ve Kerem Bürsin bu sebeple yeşil parka piştisi oldular. Daha önce “İçerde” dizisinde Çağatay Ulusoy, “Cesur ve Güzel”de Kıvanç Tatlıtuğ da aynı tip yeşil parka giymişti. “Hayat Şarkısı” dizisinde Birkan Sokullu’nun giydiği bol kesim parkanın markası Zara. Fiyatı 229 TL. “Bu Şehir Arkandan Gelecek” dizisinde Kerem Bürsin’in giydiği çok cepli marka ise Mudo.

Fiyatı 189 TL.

Palto ve bere uyumu

Poyraz Karayel’in Ayşegül’ünün son bölümde giydiği ekoseli palto ve petrol mavisi beresinin uyumu ekranları başındaki herkes tarafından çok beğenilmiş.

Bunu dizinin yayın gününden sonra bana gelen yorumlardan çok net anlayabiliyorum.

Açıkçası o kadar uyumlulardı ki ben aynı marka zannettim, meğer yanılmışım.

Paltonun markası Brooks Brothers, fiyatı 2100 TL.

Bere ise takı ve aksesuvar tasarımcısı Ferda Ekberi’ye ait.

Fiyatı 150 TL.

Leyla’nın tanıtım elbiseleri

“Bu Şehir Arkandan Gelecek” isimli dizinin afiş ve tanıtım fotoğrafları, karakterlerin dizideki hallerinin aksine çok şık ve zarif. Kerem Bürsin’i Kiğılı marka bir smokinin içinde görüyoruz.

Leyla Lydia Tuğutlu ise zarif elbisesiyle karşımızda. Siyah, derin V dekolteli elbise tasarımcı Zeynep Erdoğan’a ait. Fiyatı 815 dolar.

Doğum tacının güzelliği

No: 309 dizisinin Lale’si Demet Özdemir son bölümde doğum yaptı.

Oyuncunun gecelikleriyle uyumlu taçlarına dikkat ettiniz mi?

Ben ettim ve çok beğendim. Markası Bunchila.

Kurdele ve birinci sınıf cansız çiçeklerle elde yapılan taçların biri mavi tonlarında, diğeri ise pembe tonlarındaydı.

Merak edenler için mavi güllerle işlenmiş olan modelin fiyatı 80 TL, pembe ortancalarla yapılan ve çift taraflı kullanabilen modelin fiyatı 90 TL.

Rock star Poyraz



Poyraz Karayel’in son bölümünde Poyraz karakterinin yani İlker Kaleli’nin oğlu Sinan ile kendilerini rock star gibi hayal ettikleri sahneye bayıldım.

Oyuncu, leopar yakalı bir deri ceket, kayık yaka siyah tişört giyip, yuvarlak gözlükler takmıştı.

Dizinin stil danışmanları Semra Aydaş ve Yasemin Akdaş Teker’in çok iyi bir iş çıkardıklarını söylemeliyim.

Deri ceket ikilinin kendi dolaplarına ait.

Aslında bir kadın ceketi ve tabii ki vintage. “İlker Kaleli itiraz etmedi mi” diye sordum.

“Hayır, bu tarz kostümleri giymeyi seviyor ve çok eğleniyor” diye yanıtladılar. Bu da oyuncunun işine olan saygısını gösteriyor.

Bu arada merak edenler için, gözlük vintage, tişört ise Mavi.

Kırmızı bluz alma

zamanı geldi

Hiç tartışmasız ekrana en çok yakışan renklerin başında kırmızı geliyor. Bu yüzden stil danışmanları kırmızı palto ve kırmızı elbiseyi sık sık oyunculara giydiriyor.

Geçen hafta iki farklı dizide kırmızı bluz dikkatimi çekti. Birincisini “Paramparça”da Mine Tugay giydi. Geniş İspanyol kollu bluzun markası Official City, fiyatı 400 TL.

Diğerini “Bana Sevmeyi Anlat”da Aslı Orcan giydi. Markası adL, fiyatı 99 TL.