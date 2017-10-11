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Yeşil mimarinin dünyadaki 5 en iyi örneği

Biricik dünyamızı; sanayi toplumlarına dönüşmemizle birlikte kentleşme yoluna giderek, çevreyi kirleterek günden güne biraz daha yok ediyoruz. Kaynaklarımız tükenmek üzere. İklim değişikliklerine şaşırmıyoruz bile artık… Durumun iyiden iyiye farkındayız aslında… Bir şeyler yapılmalı ama ne?

Kaynak: Doğan Burda
11.10.2017 - 11:42

İşte yeşil mimari ya da sürdürülebilir mimari tam burada devreye giriyor; yapılar geri dönüşümlü, doğaya zararsız, doğal malzemeden yapılıyor. Üstelik ortaya çevre dostu olmasının yanı sıra ilgi çekici hatta şık tasarımlar ortaya çıkıyor. İşte dünyadan etkileyici 5 en iyi örnek.

Yeşil mimarinin dünyadaki 5 en iyi örneği

Sıfır enerji tüketimli ev tasarımı

İspanyol mimar Enric Ruiz Geli, yeşil mimarinin yaratıcı ve savunucularından biri. Alanlarında uzmanlaşmış kişilerle hazırladığı ‘A new green deal’ yani yeni bir yeşil sözleşme ile yeşil mimarinin gelişmesine katkı sağlıyor. Enric Ruiz Geli sıfır enerji tüketimli ev tasarımları yapıyor ve hayata geçiriyor. Yenilikçi, teknolojik ve sürdürülebilir yapı taşları tasarımın güzelliğiyle de buluşunca harika bir buluş haline geliyor.

Örneğin, Geli; 27 Milyon Euroya mal olan MediaTic adlı teknoloji merkezini, poli tetra flor etilen adlı sentetik bir maddeden üretilen üçgen hava yastıklarının mozaik biçiminde birleştirilmesiyle oluşturmuş. Yastıkların içi azotla doldurulmuş, bu yüzden güneş ışınlarına göre genleşip, büzüşerek merkezin sıcaklığını ayarlıyor.

Yeşil mimarinin dünyadaki 5 en iyi örneği

Jacobs Tasarım Yeniliği Enstitüsü

Kaliforniya’da yer alan enstitünün amacı, üniversite kimliğinin ötesinde sürdürülebilir yapının farkındalığına dikkat çekmek. Enstitü, yüksek yoğunluk ve düşük karbon ile enerji kullanımını yüzde 90 oranında azaltıyor.

Yeşil mimarinin dünyadaki 5 en iyi örneği

Rene Cazenave Apartmanları

Ve yenilenebilir binalar…  Kaliforniya’nın San Francisco bölgesinde yer alan binalarda filtrelenmiş havalandırma, düşük emisyonlu malzemeler ve gün ışığı-yağmur suyundan yararlanılmış. Kar amacı gütmeyen apartmanlar evsiz bireyler için destekleyici konut olma özelliği de taşıyor.

Yeşil mimarinin dünyadaki 5 en iyi örneği

Dixon Su Vakfı, Josey Kulübesi

Texsas’da yer alan Dixon Su Vakfı sürdürülebilir toprak yönetimi ve havzalar üzerinde yoğunlaşıyor. Josey Kulübesi’nde aşırı hayvan otlatma, toprağın, havzanın yanlış kullanılması hakkında bilinçlendirme çalışmaları da yapılıyor.

Aquagarden

Yani yağmur suyu bahçesi… Ecologic Studio ismi altında, Claudia Pasquero ve Marco Poletto adlı iki gencin, yağmur suyunu depolamak ve tekrar kullanmak için tasarladığı proje aquagarden. Alışık olduğumuz yer altı depolama alanlarından farklı olarak, yağmur suları torba şeklindeki yapılarda birikiyor ve buradan direkt olarak bitki soğanlarına aktarılıyor. Bu harika sürdürülebilir tasarım, su tasarrufuna olanak sağlıyor.

 

 

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Etiketler: yeşil mimari , Dünyanın en güzel mimari yapıları , Hayat
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