 Yeşil listede aranıyordu…DHKP-C’nin üst düzey sorumlusu yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin, DHKP-C’nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalarda, örgütün üst düzey sorumlularından olduğu tespit edilerek Yeşil listede aranmaya başlanan Nurhan Yılmaz'ın Şişli’de gizlendiği hücre evi belirlendi.

Yapılan tespitlerin ardından Terörle Mücadele Operasyon Timleri ve Özel Harekat Timleri sabah saatlerinde adrese operasyon düzenledi. Nurhan Yılmaz gözaltına alınırken, adreste çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.