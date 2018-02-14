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     Yeşil listede aranıyordu…DHKP-C’nin üst düzey sorumlusu yakalandı

      Çetin AYDIN/İSTANBUL
    14.02.2018 - 09:59 | Son Güncelleme:

    İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeşil listede aranan DHKP-C’nin üst düzey sorumlularından Nurhan Yılmaz’ı Şişli’de gözaltına aldı. Nurhan Yılmaz’ın eylem hazırlığında olduğu bildirildi.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin, DHKP-C’nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalarda, örgütün üst düzey sorumlularından olduğu tespit edilerek Yeşil listede aranmaya başlanan Nurhan Yılmaz'ın Şişli’de gizlendiği hücre evi belirlendi.

    Yeşil listede aranıyordu…DHKP-C’nin üst düzey sorumlusu yakalandıYapılan tespitlerin ardından Terörle Mücadele Operasyon Timleri ve Özel Harekat Timleri sabah saatlerinde adrese operasyon düzenledi. Nurhan Yılmaz gözaltına alınırken, adreste çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.

    Etiketler: dhkp-c , yeşil liste , şişli , son dakika
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