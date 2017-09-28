Yeşil ihraç ediliyor, kızarıyor

Elmalı İlçesi’ndeki Gömbe Ovası’nda bulunan mahallelerde son 2 yılda yaz seracılığı yaygınlaştı. İlçenin güneybatısındaki mahallelerle, Gömbe Yaylası çevresindeki mahallelerde yaklaşık 25- 30 bin dekar kapalı sera alanı oluştu. Birçok kişi ve şirket, yayla bölgesinde seralar kurdu. Seracılık, elmanın yanında yaylada yeni bir sektör halini aldı. Üretilen domatesler ise başta Körfez ülkeleri olmak üzere yurt dışına ihraç edilmeye başladı.

YEŞİL HASAT EDİLİYOR

Bölgedeki seraların yüzde 80’inde domates üretimi yapılıyor. Son dönemde domatesin büyük bölümü yeşil haldeyken hasat ediliyor. Yeşil domatesler bölgedeki işletmelerde paketlenerek Katar, Suudi Arabistan ve İsrail gibi ülkelere ihraç ediliyor. Özellikle son günlerde sıcak nedeniyle domates üretimi sona eren İsrail’e yeşil domates ihracatı artarken, ihracatta ilk sırayı ise Katar alıyor.

YOLDA KIZARIYOR

Domates yeşil olarak toplanıp paketleniyor. İhraç edilen domatesin teslim süresi uzun olduğu için yeşil toplanan domates, ihraç edilen ülkedeki tüketiciye ulaşıncaya kadar kızarmış oluyor. Böylece domatesin raf ömrü de uzuyor. Yeşil domates kırmızı domatese göre 10- 20 kuruş daha pahalı. Daha az sürede hasat edildiği için seraya yapılan ilaç, arı ve gübre masrafı daha düşüyor. Son günlerde yeşil domates, kilosu toptan 1- 1.20 TL’den satılıyor.

1-2 HAFTA YOLCULUK YAPIYOR

Bölgedeki ihracatçılara yeşil domates tedarik eden Kadir Şahin, "Elmalı ve Gömbe bölgesinde üretilen domatesin önemli bir kısmı, yeşil olarak hasat edilmekte. Genellikle bu domatesler Katar, Arabistan ve İsrail gibi ülkelere gitmekte. Bu ülkelere giderken ülkenin uzaklığına göre bir ile iki hafta arasında yolculuk sonunda bu ülkelere ulaşmakta. Yeşil toplanan domates bir haftalık ve iki haftalık sürede kırmızı olarak tezgahlara ulaşıyor. Domatesin yeşil hasat edilmesi, bölgede üretimin artması, kırmızıya göre 10-20 kuruş gibi daha fazla fiyata pazarlanması, hem bölgeye, hem ülkemize önemli döviz girdisi sağlıyor" dedi.