YeÅŸil Ã§ay saÃ§ dÃ¶kÃ¼lmesini Ã¶nler mi?
YeÅŸil Ã§ay; siyah Ã§ayÄ±n Ã§eÅŸitli iÅŸlemler uygulanmadan Ã¶nceki halidir. Yani daha az iÅŸlenmiÅŸ Ã§aydÄ±r. Bu Ã¶zelliÄŸi yeÅŸil Ã§ayÄ±n kuvvetli bir antioksidan olmasÄ±nÄ± saÄŸlar. Yani vÃ¼cuttan zararlÄ± toksinlerin atÄ±lmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olur.
YeÅŸil Ã§ayÄ±n bilinen sayÄ±sÄ±z faydasÄ± vardÄ±r. GÃ¼nde 2-3 fincan tÃ¼ketilen yeÅŸil Ã§ay; metabolizmayÄ± hÄ±zlandÄ±rarak kalori
yakÄ±mÄ±nÄ± kolaÅŸtÄ±rÄ±r ve kilo vermeye yardÄ±mcÄ± olur. BaÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemini kuvvetlendirerek kanser ve diÄŸer rahatsÄ±zlÄ±klara yakalanma riskini azaltÄ±r.SaÄŸlÄ±k mucizesi yeÅŸil Ã§ay saÃ§ dÃ¶kÃ¼lmesine de mi Ã§are oluyor?
Genetik yatkÄ±nlÄ±k, mevsim deÄŸiÅŸikliÄŸi, yoÄŸun stres, kepek, dengesiz beslenme, vitaminsizlik saÃ§ dÃ¶kÃ¼lmesi nedenlerinden sadece birkaÃ§Ä±... SaÃ§ dÃ¶kÃ¼lmesine karÅŸÄ± Ã¶nlem alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± takdirde, yoÄŸun saÃ§ dÃ¶kÃ¼lmesi
ve bÃ¶lgesel saÃ§ kaybÄ± yaÅŸanabilir. SaÃ§ dÃ¶kÃ¼lmesine karÅŸÄ± ne kadar erken Ã¶nlem alÄ±nÄ±rsa baÅŸarÄ±lÄ± olma ÅŸansÄ± o kadar artacaktÄ±r.
Vitamin ve mineraller aÃ§Ä±sÄ±ndan son derece zengin olan yeÅŸil Ã§ay saÃ§ dÃ¶kÃ¼lmesini de Ã¶nleyici Ã¶zellik gÃ¶steriyor. Fakat yeÅŸil Ã§ayÄ±n bu etkisinden gÃ¼nde birkaÃ§ bardak iÃ§erek faydalanmanÄ±z bir hayli zor.Â Â Â
YeÅŸil Ã§ay antioksidan Ã¶zelliÄŸiyle Ã¶lÃ¼ hÃ¼crelerden arÄ±ndÄ±rÄ±yor. Bu sebeple saÃ§lÄ± deriye yapÄ±lacak direkt uygulama saÃ§ dÃ¶kÃ¼lmesini Ã¶nlemede Ã§ok daha faydalÄ±. Ã‡ay yapraklarÄ±nÄ± saÃ§Ä±nÄ±za direkt uygulayamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÃ§in yeÅŸil Ã§ay Ã¶zlÃ¼ saÃ§ bakÄ±m Ã¼rÃ¼nlerini tercih etmelisiniz.YeÅŸil Ã§ay ve anti-aging ilk kez bir arada!
YeÅŸil Ã§ayÄ±n saÃ§larÄ± besleyici Ã¶zelliÄŸini anti-aging ile birleÅŸtiren ilk medikal ÅŸampuan Lacinia
saÃ§ dÃ¶kÃ¼lmesine karÅŸÄ± bilinen en etkili formÃ¼le sahip.
SaÃ§ dÃ¶kÃ¼lmesinin nedeni saÃ§ hÃ¼crelerinin Ã§eÅŸitli nedenlerden dolayÄ± zayÄ±flamasÄ± ve zamanla Ã¶lmesi. Lacinia
; anti-aging Ã¶zelliÄŸiyle saÃ§ derisini Ã¶lÃ¼ derilerden arÄ±ndÄ±rÄ±yor. Ã–lÃ¼ derilerden arÄ±nan saÃ§, nefes alÄ±yor ve rahatlÄ±yor.
Ä°kinci adÄ±m olarak da yeÅŸil Ã§ay ile saÃ§larÄ± kÃ¶kÃ¼nden ucuna kadar besleyen Lacinia
zayÄ±f olan saÃ§larÄ±n da eskisinden Ã§ok daha gÃ¼Ã§lÃ¼ ve saÄŸlÄ±klÄ± olmasÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yor. AyrÄ±ca yeÅŸil Ã§ay ve anti-agingâ€™in etkisiyle yeni saÃ§ geliÅŸimini de destekliyor. Lacinia
dÃ¼zenli kullanÄ±mda saÃ§ dÃ¶kÃ¼lmesi ve kepeÄŸi 1 haftada fark edilir derecede azaltÄ±yor ve daha saÄŸlÄ±klÄ± saÃ§ geliÅŸimi saÄŸlÄ±yor.
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