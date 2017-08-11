‘Yeryüzü cenneti’ni deprem vurdu

Çin'in güneybatısında salı günü yaşanan 7 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 20'ye, yaralı sayısı 431'e yükseldi. Ciucaygou vilayetinde yerel saatle 21.19'da yerin 20 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem yüzünden, aralarında 128 yabancı turistin de bulunduğu 50 binden fazla kişi afet bölgesinden tahliye edildi.

Deprem, bölgede bulunan ve turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği Ciucaygou Doğal Parkı'nı da vurdu. Büyük şelaleleri ve karstik yer şekilleriyle ünlü milli park Ciuzai Vadisi'ni içine alan Ciucaygo, ülkenin önemli turizm bölgelerinden olarak biliniyor. Bölgede çok sayıdaki otelin yıkılması yapılan çalışmaları zora sokarken, ölü sayısının artmasından korkuluyor. Her yıl iki milyondan fazla kişinin ziyaret ettiği bölgedeki Ciucaygou Doğal Parkı, Çin'in en ünlü ulusal parklarından biri. Halk dilinde kelime anlamı "9 köyün vadisi" olan Ciucaygou, bu ismi park alanına yayılmış olan 9 köyden alıyor.

Renk cümbüşünün yaşandığı bu doğa harikası vadi, 70 bin hektarlık bir alanı kaplıyor. Tarıma izin verilmeyen vadi, 1987'den bu yana doğal park olarak kullanılıyor. UNESCO'nun 1992'de Kültür Mirası listesine eklediği parkta, çok sayıda katlı şelaleler, turkuaz tonlarında 118 renkli göl, karla kaplı tepeler yer alıyor. Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler, vadinin her köşesinde yer alan bir başka güzelliği görmek için kilometrelerce uzaklıktan gelerek ziyarette bulunuyor.