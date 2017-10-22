Yerli yatırımcı rotayı ABD’ye çevirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerinden derlenen bilgilere göre, yurtiçinde yerleşiklerin ABD'deki doğrudan yatırımları bu yılın 8 ayında 2016'nın aynı dönemine kıyasla yüzde 14.4 artarak 643 milyon dolara ulaştı. Bu rakam geçen yılın 8 aylık döneminde 562 milyon dolar düzeyinde bulunuyordu. Söz konusu süreçte, yurt içinde yerleşiklerin doğrudan yatırımlarında son yıllarda öne çıkan Hollanda'ya ise 566 milyon dolarlık sermaye girişi gerçekleştirildi. Böylece, geçen yılın 8 ayında 590 milyon dolarlık doğrudan yatırımla yurtiçinde yerleşiklerin en çok tercih ettiği ülke olan Hollanda, bu yıl yerini ABD'ye bırakarak ikinci sıraya yerleşti.

YÜZDE 56.1’İ İKİ ÜLKEYE

Böylece yurtiçinde yerleşik kişilerin geçen yılın 8 ayındaki 2.2 milyar dolarlık toplam yurtdışı doğrudan yatırımlarının yüzde 56,1'ini bu iki ülke çekti. ABD ve Hollanda'nın ardından yurtiçinde yerleşiklerin en fazla doğrudan yatırım yaptığı ülkeler; 202 milyon dolarla İngiltere, 134 milyon dolarla Azerbaycan ve 129 milyon dolarla Almanya, 62 milyon dolarla da Birleşik Arap Emirlikleri şeklinde sıralandı.

Öte yandan geçen yılın 8 ayında doğrudan yatırım yapılmayan Yunanistan, Belçika, Hindistan, Çek Cumhuriyeti, Malezya, Macaristan, Pakistan, Finlandiya, Bahreyn, Sırbistan, Brezilya, Lübnan, Ürdün ve Japonya'ya 2017'nin aynı döneminde toplam 57 milyon dolarlık sermaye girişi gerçekleştirildi.

Türkiye'ye, 2017'nin ocak-ağustos döneminde ABD ve Hollanda'dan gelen doğrudan yatırım miktarı ise sırasıyla 109 milyon dolar ve 1.5 milyar dolar oldu.

AVRUPA İLK SIRADA

Yurtiçinde yerleşiklerin tercihinde yıllardır ilk sırada yer alan Avrupa'ya doğrudan yatırımlar, bu yılın ocak-ağustos döneminde de öne çıkarak ilk sıradaki yerini korudu. Bu süreçte, yurt içinde yerleşiklerin doğrudan yatırımlarının yüzde 54.5'i Avrupa ülkelerine gerçekleşirken, bölgeye toplam 1 milyar 175 milyon dolarlık sermaye aktarıldı.

YÜZDE 31'İ MADENCİLİK

YURTiçinde yerleşiklerin yurtdışındaki doğrudan yatırımlarında en büyük payı yüzde 31 ile madencilik ve taş ocakçılığı aldı. Söz konusu sektöre yapılan doğrudan yatırımlar yıllık bazda yüzde 12.1 azalış kaydetse de toplam 667 milyon dolarla ilk sıradaki yerini korudu. Madencilik ve taş ocakçılığını 448 milyon dolarla gayrimenkul, 228 milyon dolarla finans ve sigorta ve 217 milyon dolarla da imalat sektörleri takip etti. Doğrudan yatırım miktarında geçen yılın 8 ayına kıyasla en fazla artış kaydedilen sektör gayrimenkul oldu.