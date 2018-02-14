Yerli Whatsapp'ı kimse izleyemez!

ULAŞTIRMA Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Hürriyet ve Denizbank işbirliği ile Kars’ta düzenlenen ‘Tarım Zirvesi’nin ardındın son dönemde büyük talep gören ‘Doğu Ekspresi’ trenine bindi. Arslan, son aylarda memleketi Kars’a yönelik turist ilgisini ölçmek, yer bulmakta güçlük çekilen Doğu Ekspresi’nin yolcularıyla sohbet etmek ve isteklerini yerinde dinlemek için 24 saatlik Ankara-Kars yolculuğunun bir bölümüne katıldı. Arslan, önce çoğunluğu genç olan yolcularla sohbet etti, sonra da sorularımızı yanıtladı. Arslan’a son günlerde çok konuşulan yerli whatsApp ve yerli e-postayı da sorduk. Arslan, şöyle konuştu:

KİMSE DİNLEYEMEZ

“Yerli whatsApp’ın güvenliği konusunda çok iddialıyız. Biz bu sistemi öyle bir kriptolojiyle hazırlıyoruz ki, sadece gönderici ve alıcıyı irtibatlıyoruz. Bu irtibatlandırmadaki bilgiler, hiçbir şekilde depolanamaz. Hiçbir şekilde sisteme müdahale etme şansı yok. Vatandaşı buna inandıracağız. Önce kurumlar kullanacak. Kurumların yaptığı işlemler ve yazışmalar için. Sonra özel şirketlerin talepleri doğrultusunda hizmet vereceğiz. 6 ay sonra da bireysel hizmet başlayacak.”

HERKESE FARKLI HİZMET

Kurulan sistem gereği, dinlenmesi, kayıt edilmesi ve depolanmasının mümkün olmadığını dile getiren Arslan, “Yazılımımızı test edenler de bunu görüyor. Tam tersine bazı kuruluşlar diyor ki; ‘Ben bunu aynı zamanda bir yerde kaydedeyim-depolayayım’ Biz de onlara ‘bu yazılımla bunu yapamazsınız. Ama isterseniz size başka bir yazılım yaparız’ diyoruz. Yazılımı yapan da haberleşmeye ulaşamaz, sistem buna engel. Kripotoloji ve yazılım buna engel. Yazıyorum, kuruyorum, çıkıyorum. Sistem sizin cihazınızda oluyor. Çünkü biz sadece uçları irtibatlandırıyoruz. Arada hiçbir şekilde hiçbir kimsenin, dinleme, kaydetme, kesme durumu yok” dedi.

BİZ İDDİALIYIZ

WhatsApp, Facebok dahil, kimsenin ‘yazışmalar hizmet verici tarafından depolanmıyor’ diyemediğini ya da ‘telefon konuşmaları teknik olarak dinlenme imkanı yok’ denilemediğini vurgulayan Arslan, şöyle konuştu: “Ama biz, burada teknik olarak, dinlenemez, kaydedilemez, aradaki sunucu buna erişemez diyoruz. Hackerler da dahil birçok kişiye güvenlik, sızma testleri yaptırdık. Özellikle de biz bu projeyi açıkladığımız andan itibaren, dünyanın her yerinden olağanüstü saldırılar oldu, kırmak için. Şu ana kadar hiçbir şekilde kırılmış değil ve arkadaşlarımız çok iddialı bu konuda.”

400 DEĞİL 28 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

ULAŞTIRMA Bakanı Arslan, Çalışma Bakanlığı’nın rakamları açıkladığını ve üçüncü havalimanının inşaatı süresince, hazırlık dönemi dahil, 5 yılda 28 kişi hayatını kaybettiğini dile getirerek “Bunun sadece 22’si iş kazası. Bütün eğitimler, iş güvenliği, çalışma bakanlığının denetimde. 35 bin kişinin çalıştığı yerde, 400 kişi ölürse, gizlenebilir mi? Kusura bakmasınlar böyle bir şey olabilir mi? Nerede yaşadıklarını sanıyorlar. Dünya Çalışma Örgütü de takip ediyor. Orada, 3 bin 500 beyaz yakalı memur var, 31 bin 500 kişi fiilen sahada çalışıyor. 400 kişi hayatını kaybederse, ne aileler saklar ne başkası. Kesinlikle doğru değil” dedi.

SEYAHAT EDEN SAYISI 5’E KATLANDI

KARS’ın Doğu Ekspresi’ne yoğun ilgiden memnun olduğunu belirten Ahmet Arslan, trenin kapasitesini 5 kat arttırdıklarını kaydetti. İkinci bir tren seferi konulabileceğini ama Kars’ın kaldırma kapasitesi ve turistlerin memnuniyetinin azalmamasını da hesaba kattıklarını vurgulayan Arslan, “Tren yolculuğu farklı bir kültürdür. Genç nesil, yeni yeni keşfediyor. Doğu Ekspresi için yurtdışından da yolcularımız var. Çıldır gölünü, Ani Harabelerini görmeye geliyorlar. Ayrıca Sarıkamış’ta, İsviçre Alpleri’nden sonra en kaliteli kar var. 90 bin şehidimiz yattığı şehitliğimiz var. Bunlar çok ilgi çekiyor. Geçen yılın ilk 40 günde yataklı vagonda seyahat rakamı 1715’di, 2018 yılının ilk 40 gününde 7 bin 560’e çıktı” dedi.

HERKESE ÜCRETSİZ DEĞİL, PTT ALACAK

BAKAN Arslan şunları söyledi: “Bu haberleşme sistemi herkese ücretsiz olmayacak. Kurumlarla anlaştığımız da PTT ücret alacak. Vatandaş da ise kullanım yoğunluğuna bağlı reklam geliri elde edecek, ayrı bir ücret ödenmeyecek. İsim arıyoruz, PTT messenger olarak çalıştık ama, hizmeti verirken, kamu kurumlar için ayrı, vatandaş için ayrı isimle vereceğiz. İsim için hem amacı çağrıştırsın, hem akılda kalıcı, hem de yurtdışı söylenmesi mümkün olsun istiyoruz. Bu sistemi şimdiden bir çok ülke istiyor. Dinlenemediği ve takip edilmediği için. PTT, Dünya Posta Birliği’nin dönem başkanlığını yürüttüğü için muhataplarına anlatıyor. Özellikle, Orta Asya ve Afrika Coğrafyasından bu konuda çok ilgi var.”