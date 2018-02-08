Yerli Whatsapp "Kamapp" yayında

Dünyada var olan birçok sesli ve görüntülü konuşma programının Türkiye’de bulunmaması nedeniyle böyle bir çalışma başlattıklarını belirten Cindioğlu, WhatsApp’a kafa tutacak bir yazılım hazırladıklarını kaydetti.

Arkadaşları ile yaptıkları çalışmada dosya gönderimi, görüntülü ve sesli konuşma ile bilgisayardan cep telefonuna arama yapmaya kadar birçok işlevi olan 'Kamapp' adlı programı bugün aktif olarak hizmete açtıklarını aktaran Cindioğlu, uygulamanın App Store, Play Store, Google Stroe gibi elektronik ortamlardan indirilebildiğini ifade etti.

Tanıtım ve reklam yapmadan bugün itibariyle 100 kullanıcıya ulaştıklarını anlatan Mühendis Cindioğlu, programın daha da geliştirilip tüm dünyada kullanılması için 12 kişilik ekiple çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Mühendis Cindioğlu programın yapım aşamasını ve tanıtımını yaptı.

“2017 yılında bu Kamapp projesinin ilk testlerini yaptık. Kamapp, ismini kamu uygulamasından alıyor. Programda, görüntülü ve sesli konuşma, video, fotoğraf paylaşımı, lokasyon paylaşımı, dosya gönderimi gibi işlerde kullanılabiliyor. Bu programda ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan cep telefonlarını arayıp sesli ve görüntülü görüşme yapabilirsiniz. WhatsApp ve benzeri uygulamalarının olması ve Türkiye’de bu tür programların kurucularının olmamasından dolayı, böyle bir eksikliği gidermek adına beş arkadaşımla birlikte bir çalışmaya imza attık. Bu çalışmamız tamamen yerli olup, herhangi bir yerden destek almadık. Türkiye’de bizden başka böyle bir programı geliştiren veya yapan yok. Hatta araştırmalarımıza göre test aşamasında olan böyle bir programda yok. Bizim şu anda kullandığımız sistemi, Dünyada internetin olduğu her yerden herkes bağlanabilir."

Sistem aktif

Cindioğlu, hiç bir reklam ve tanıtım yapmamalarına rağmen sistemin şu an 100 kişi tarafından indirilip kullanılmaya başladığını belirterek, "Bugün itibari ile sistemimizi aktif ettik. Herhangi bir tanıtım ve reklam yapmadan yaklaşık 100 kişi programı indirerek, kullanmaya başladı. Bu sayının da giderek yükseleceğine inanıyoruz” diye konuştu.

Cindioğlu, programın patentini de aldıklarını vurgulayarak, yakın bir zamanda programın tanıtımını da yapacaklarını ifade etti.

Başbakan Yıldırm'da benzer uygulamayı kullandı

Başbakan Binali Yıldırım, başkanlık edeceği Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde ise Cindioğlu ve arkadaşlarının yazdığı uygulamanın bir benzeri olan PTT Messenger ile Hatay'daki Harekat Merkezi'ne bağlanmış, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'den Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bilgi almıştı.