Yerli ve milli arama motoru tanıtıldı

iOS ve Android uygulamalarıyla gelen yerli arama motorunun en büyük özelliklerinim başında Türkçe olarak, Türk mühendislerle geliştirilmesi var. Ayrıca arama

motoruyla toplanacak veri ise Turkcell'in Gebze'deki Veri Merkezi'nde saklanacak. Yaani’yi farklılaştıran özelliklerin başında Türkçe'yi çok iyi anlaması geliyor. Ayrıca konum bazlı aramalarda en yakın seçenekleri ilk sıralarda göstermesi Yaani'nin öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

'SAYILI ÜLKELER ARASINA GİRDİK'

Kendi arama motoruna sahip olmanın Türkiye’yi dünyada sayılı ülkeler arasına soktuğunu belirten Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Dünyada gücün kaynağının değiştiği bir dönemden geçiyoruz. Artık veri en önemli güç. Ülke olarak bu yeni dönemde söz sahibi olmak istiyorsak dijital verilerimizi kendi ülkemizde tutmak ve bunları işleyerek yenilikçi servislere dönüştürmek zorundayız. Çünkü verileri işlemediğiniz sürece elinizde veri olmasının pek bir anlamı yok. Bugüne kadar geliştirdiğimiz servisler sadece Türkiye’de değil dünyada da milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Şimdi Yaani ile bir adım daha atarak en fazla veri üreten servislerden birisi olan arama motoru pazarına giriyoruz. Bu Turkcell’in değil Türkiye’nin arama motoru. Hepimizin desteği ile büyüyecek” dedi.

YÜZDE 25'LİK PAZAR PAYI HEDEFİ VAR

Hem Türkçe hem akılda kalıcı ve basit olmasını istedikleri için Yaani ismine karar verdiklerini anlatan Terzioğlu, hedeflerini şu şekilde aktardı: "Türkçe'de çok fazla kullandığımız bir kelime olan “Yaani” bizim hedefimiz olan Ortadoğu ve Rusya pazarlarında da kullanılan bir kelime. Arapçada benzer anlama geliyor, Rusçada da söylemesi çok kolay” şeklinde yanıtlayarak şöyle devam etti: “Öncelikli hedefimiz elbette Türkiye ancak global servislerdeki deneyimimiz de bize bir şey öğretti: Türk insanının beğendiği uygulamalar yurt dışında da çok başarılı oluyor. Türkiye’de başarılı olduktan sonra bölgesel ölçekte başarılı olmamak için hiçbir neden yok. Bizim Yaani ile öncelikli hedefimiz Türkiye’de yüzde 25’lik pazar payına ulaşmak.”