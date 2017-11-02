Yerli üretim için 5 sektör belirlendi, 2 bin 600 ithal ürün tarandı

YERLİLEŞTİRME LİSTESİ

Yıllardan beri konuşulan çalışma için bu hafta başında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında adım atıldı. Başbakan Binali Yıldırım, Bilim, Sanayi ve Teknoloji

Bakanı Faruk Özlü’nün sunumunun ardından ithal ara ürünlerin, Türkiye’de üretilmesinin cari açık ve ihracata yapacağı doğrudan faydanın rakamsal değerinin çıkartılmasını istedi. Özlü, hedefin 10 yılda hem imalat sanayini, hem de yerli ara mal üretimini ikiye katlamak olduğunu dile getirdi. Özlü, bu konuda hazırladıkları projeyle ilgili şunları söyledi:

2 BİN 600 ÜRÜN TARANDI

“Türkiye’nin kendi yapabileceği ama ithal ettiği ürünler var. Bunlar da ağırlıklı olarak sanayi ürünleri. Türkiye’de yurtiçi üretimin artması için özel gayret göstermek istiyoruz. Ara mal ithalatının azaltılmasına yönelik bir çalışma yaptık. İthal sanayi ürünlerinin yerlileştirilmesini amaçlıyoruz. Binlerce ürün var böyle. Ama biz 2 bin 600 ürünü mercek altına aldık. Bir hedefimiz de Türkiye’deki mevcut sanayaninin altyapısını ne yaparsak, ikiye katlarız. 144 milyar dolar olan imalat sanayimizi nasıl ikiye katlarız ona bakıyoruz.

İMALAT SANAYİ ÖNCELİKLİ

İmalat sanayi özellikle büyüme üzerinde belirleyici bir rol oynuyor. Türkiye’de imalat sanayi ürünleri, dış ticaretimizin yüzde 94’ünü oluşturuyor. Dış ticaret açığımız 56.1 milyar dolar. Sattığımızın aldığımıza oranıdır bu. Bizim ihracatımız geçen seneki rakamlara göre 142.5 milyar dolar, ithalatımız ise 198 milyar dolar. Arada 56 milyar dolar fark var. Baktığımız zaman, ihracatımız, daha çok orta-düşük, ve düşük teklonojik ürünlerden oluşuyor. Ama ithalatımız orta-yüksek ve yüksek teknoljik ürünlerden oluşuyor. Pahalı ürün alıp, ucuz ürün satıyoruz.

5 ANA SEKTÖR BELİRLENDİ

Amacımız Türkiye’nin dış ticaret açığını kapatmak. Biz bir çalışma yaptık, hangi sektörle odaklanırsak, Türkiye sıçrama yapar? Sektör sektör inceledik. 5 ana sektör belirledik. Kimya ve ilaç sanayi, yarı iletken elektronik ürünler, makine ve techizat, gıda sanayi, motorlu kara taşıtlar. Türkiye’nin en fazla açık verdiği alan kimya ve ilaç sanayi. Odaklanma yaparsak, bu beş sektörün ilave olarak katkısı, katma değerde 84 milyar dolar, ihracatta 133 milyar dolar, istihdamda 1.5 milyon kişi olacak. Biz bu saydığımız alanlara yönelebilirsek, Türkiye’nin belirlediğimiz, Kore, İtalya, İspanya, Avusturya, Belçika, Finlandiya, Polonya, İsrail, Çek Cumhuriyeti gibi ülkeleri yakalaması sözkonusu olacak.

YÜRÜTME KURULU BAŞKANI ŞİMŞEK

Bu projeyi, Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile birlikte yapacağız. İthal sanayinin yerlileştirilmesi için Yerlileştirme Yürütme Kurulu kurulacak. Mehmet Şimşek başkanlık edecek. Projeyi hemen hayata geçireceğiz. Teşvikler, koruma tedbirleri, vergi indirimleri, kaynak tahsisleri, muhafiyetler devreye sokulacak. Biz bunu her ürün için kalem kalem belirleyeceğiz. Yerlileştirme faaliyetlerinin odak sektörlerde, ürün bazlı olarak yürütülmesini istiyoruz. Nokta atış yapacağız. Bakacağız, 100 ürün seçeğiz, bunların yerlileştirilmesi lazım, ona yöneleceğiz. Yerlileştirme için başlangıç kaynağını devlet karşılayacak.

İŞTE ÖNCELİKLİ ÜRÜNLER

5 sektörde öncelikli olarak üretmemiz gereken ve halen ithal ettiğimiz ara mallar şöyle:

Kimya ve ilaç sanayi: Petro kimya ürünleri, polimerler, amino bileşenler, nano-teknolojik ürünler, aşılar.

Yarı iletken ve elektronik: Robotik sistem sürücüleri, yeni nesil bataryalar, enerji depolama sistemleri, 5G haberleşme ürünleri, biyomedikal cihazlar.

Makine ve techizat: Sanayi robotları, takım tezgahları, iş makinaları, tarım makinaları.

Motorlu kara taşıtları: Elektirikli araç motorları, yakıt pilleri, özel tasarım aydınlatma ekipmanları, araçların ses ve gürültü aksanları, mobil uygulamalar.

Gıda sanayi:Organik gıdalar, enzimler, aramotikler, süt proteinleri, nişasta türevleri