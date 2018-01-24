Yerli üretim desteği!

MALİYE Bakanı Naci Ağbal, Meclis gündemine yeni gelecek torba paketle; asgari ücretin artık yılbaşında açıklanmış tutarın altına inmeyeceğini, makine-teçhizat alımları için KDV istisnası getirileceğini, otomobil üretiminde maliyetlerin aşağıya çekileceğini söyledi. Hürriyet, dün 80 maddelik hazırlıkları süren torba yasanın ekonomi ağırlıklı olduğunu yazmıştı. Ağbal, dün AA Editör Masası’nda yatırımları ve istihdamı teşvik etmek amacıyla bir düzenleme hazırlığına başladıklarını belirterek, düzenlemeyi yakın zamanda Meclis’e sevk etmek istediklerini bildirdi. 2018 ve 2019’da yatırım harcamaları kapsamında makine ve teçhizat alanlarını teşvik etmek amacıyla bazı düzenlemeler yapmak istediklerine dikkati çeken Ağbal, “Teşvik belgeli yatırımlarda makine teçhizat alımları KDV istisnasına tabi ancak birçok işletmemiz üretime devam ettiği süreçte de zaman zaman mevcut makine teçhizat stokunu yenilemek istiyor. 2018 ve 2019’da teşvik belgeli olmasa dahi makine teçhizat alımlarına KDV istisnası getirmek istiyoruz” diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET İNMEYECEK

2018 ve 2019 yıllarında Ar-Ge merkezlerine alınacak makine ve teçhizatlar ile Ar-Ge ile doğrudan ilişkili alımlara KDV istisnası yoluyla destek vermek istediklerini anlatan Ağbal, 2020’ye kadar devam edecek olan istihdam seferberliğine ilişkin düzenlemenin de torba tasarı içinde olacağını, sosyal güvenlik primlerinin, gelir ve damga vergisinin devlet tarafından karşılanacağını söyledi. Ağbal, özellikle imalat sanayi ve bilişim sektörüne daha yüksek istihdam teşvikleri vereceklerini belirterek, torba tasarıyla, alınan vergilerin, asgari ücreti düşürmemesi için kalıcı düzenleme yapmak istediklerini söyledi. İki yıldır bu konuda geçici düzenleme yaptıklarını anımsatan Ağbal, “Bundan sonra asgari ücret hiçbir şekilde yılbaşında açıklanmış olan tutarın altına inmeyecek” dedi.

Ağbal, kulüplerin amatör spora yaptıkları harcamaların vergi kanalıyla düzenlenmesinin önemli olduğunu, bu konuda bazı vergiler üzerinden destek vereceklerini, kamu taşınmazlarının ekonomiye kazandırılmasına ilişkin bir düzenleme de yapacaklarını anlattı. Taslak içinde Bireysel Emeklilik Sistemi’nin daha gelişmesi için birtakım destekleyici düzenlemeler getirileceğini belirten Ağbal, konut hesabında yüzde 20’lik devlet desteği oranının artırılması, konut edinim aşamasında harçların düşürülmesi veya kaldırılması gibi vergilerle ilgili birtakım destekleyici önerilerin yer aldığını kaydetti.

OTO ÜRETİMİNE DESTEK

Otomotiv ve ticari araç sektörlerinin bazı talepleri olduğunu dile getiren Ağbal, “Otomotiv veya ticari araç üretiminde Özel Tüketim Vergisi’ne (ÖTV) tabi birtakım unsurlar var. Otomobili veya ticari aracı üretirken araca birtakım aparatlar takıyorlar, bunlar ÖTV’ye tabi. Yerli üretici ÖTV’sini ödeyip, bunları araca takıyor. Sonra araç tamamlanıp satıldığında aracın tamamı üzerinden tekrar ÖTV alınıyor. Sektör aracın imalatında araca takılan teçhizatla ilgili ÖTV iadesi talebinde bulunmuştu. Talebi olumlu değerlendirdik. Bu yolla sektörün üretim maliyetini aşağı çekmiş olacağız. İhraç edilen araç üzerine de bu yolla ÖTV maliyeti kalıyordu. Bunu sektörden almış olacağız” dedi. Hükümet olarak otomotiv sektörüne önem verdiklerini vurgulayan Ağbal, “otomotiv bakanlığı” kurulmasına ilişkin bir düşüncelerinin olmadığını belirtti.

KRİPTO PARALARLA İLGİLİ ÇALIŞMA SÜRÜYOR

BAKAN Ağbal, kripto paralarla ilgili, Merkez Bankası, Hazine, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kalkınma ve Ekonomi bakanlıkları gibi konunun tüm taraflarının teknik bir çalışma yapmasının ve bunun da en yakın zamanda Ekonomi Koordinasyon Kuruluna (EKK) getirilmesinin kararlaştırıldığını vurgulayarak, çalışmayı beklediklerini daha sonra alınacak kararların açıklanacağını bildirdi. Yasadışı bahisle ilgili mücadele çalışmalarını anlatan Ağbal, yasa dışı bahiste yüksek ikramiyenin cezbettiğini belirterek, mevcut yasal düzlemde oynan oyunları ikramiye oranlarının konusunda Gençlik ve Spor Bakanlığı ile çalışma yapıldığını söyledi.