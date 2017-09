Yerli oyun Beat The Game yayında!

Beat: The Game, Cemre Özkurt'un San Francisco'da kurduğu oyun stüdyosu olan Worm Animation tarafından bağımsız bir şekilde yayınlandı. The Back to the Future: The Game ile Telltale Games'in oyunlarının temelini atan oluşumda yer alan Cemre Özkurt'un yeni oyunu, yine Telltale oyunlarına benzer yapıda karşımıza çıkıyor.

İşte tüm özellikleri ile Beat: The Game!

"Beat The Game, hayattaki tutkularımı yansıtıyor" diyerek sözlerine devam eden Cemre Özkurt, “Karakter tasarımı, bilgisayar oyunları, bilim kurgu, Avrupa sanatı ve elbette elektronik müzik yapma tutkusu hayatımın en önemli parçaları. Bu parçaları Worm Animation ekibi ile birleştirdik ve müthiş bir şov yarattık. ” diyerek Beat: The Game ile ilgili tüm düşüncelerini dile getirdi.

Beat: The Game'in müziklerini ve seslerini Underground Techno ustası Marc Houle’un yaptığı oyun, macera ve müzik yapımını birleştiren ilk ve tek oyun olma özelliği ile dikkat çekiyor.

İçerisindeki holografik ses mikseri ile 24 ayrı sesi birbirine geçirebildiğiniz oyun, otomatik senkron ve filter effectleri ile müzik yapma keyfini, arcade bir mekanik ile sunuyor.

Absürd, soyut bir paralel evrenin içinde geçen oyun, fütüristik ve alternatif bir geleceği resimliyor. Oyundaki kahramanımız Mıstık, yolunu rastladığı objeleri bir araya getirerek oluşturduğu seslerle buluyor. Boynundaki kayıt cihazıyla hiç duyulmamış sesler arayan Mıstık, bazen bir taşı fırlatarak cıkardığı gürültüyü kaydediyor, bazen de yeni tanıştığı başka bir karakterden ses örnekleri alıyor. Oyun boyunca yapmanız gereken bu parçaları bulup benzersiz bir müzik oluşturmaya çalışmanız gerekecek.



