Tam 7 yıl 10 ay sonra... Yerli otomobille ilgili kafamdaki sorular!

‘YERLİ’ veya ‘Milli otomobil’in gündeme gelmesinden bu yana tam 7 yıl 10 ay geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ocak 2011’de Başbakan iken

TÜSİAD İstişare Konseyi toplantısında iş dünyasından yüzde 100 yerli otomobil markası geliştirilmesi talebinde bulunmuş, babayiğitleri göreve çağırmıştı.

Ancak aradan geçen yaklaşık 8 yılda TÜBİTAK’ın bünyesinde gerçekleşen bazı çalışmalar dışında çok somut bir adım atılmadı, atılamadı. 2016 yılı başında İsveçli Saab’dan 40 milyon Euro’ya satın alınan platform gündeme gelmiş, TIR’larla getirilen kamuflajlı araçlar çok tartışılmıştı. Daha sonra zamanın Sanayi Bakanı Fikri Işık, “Biz alınan bu platform üzerinde otomobil üretmeyeceğiz, teknoloji geliştireceğiz” açıklaması yapmıştı.

Yerli otomobil konusunda istenilen gelişme sağlanamaması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mayıs’ta katıldığı son TÜSİAD toplantısında, “Şu salondan babayiğit çıkmıyorsa dükkanı kapayalım” çağrısı yaparak, yerli otomobil talebini yinelemişti. Ancak bu çağrısına da heyecanlı bir yanıt bulamayan Erdoğan, bir hafta sonra bu kez babayiğit arayışını TOBB genel kurulunda da devam ettirerek şunları söyledi: “Bir teklifim var. Bu milletin evladı olarak buna hasretim. Gelin, şu yerli yüzde 100 üretimi olan otomobilimizi TOBB camiası içerisinden çıkartalım. TOBB yüzde 100 yerli otomobili ‘Made in Turkey’ olarak çıkarsın. Biz bu konuda yanınızdayız. Montajcılık bu millete yakışmıyor. Artık bu millet üretebilecek beyine de ürüne de sahip…”







TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TÜSİAD’ın aksine Erdoğan’ın çağrısına hemen cevap verip, “Sayın Cumhurbaşkanım biz bunu yaparız. Siz yeter ki yanımızda olun. Siz bizim yanımızda olduktan sonra biz bunu yaparız” yanıtıyla ‘yerli otomobil’ konusunda istekli olduklarını ortaya koymuştu.

Hisarcıklıoğlu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a söz vermesinin ardından 5 ay sonra yerli otomobil için önemli bir aşamaya gelindi. TOBB tarafından oluşturulan ve yerli otomobili üretecek olan yerli ortak girişim grubu, yarın Beştepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

Benim de hazır olacağım törende açıklanacak şirketlerin BMC, Karsan, Anadolu Isuzu ve Vestel olduğu iddia ediliyor. Bu şirketlerin hisselerinde dün ve bugün yaşanan yükselişler bu iddiaları gündeme getirdi. Babayiğitler arasında Ahmet Nazif Zorlu, Tuncay Özilhan ve İnan Kıraç gibi patronların olduğu, bu kişilerin yarın törende hazır bulanacakları da gelen haberler arasında.

Yani 7 yıl 10 ay sonra yerli otomobile ilişkin ilk somut adım atılacak ve yapacak firmalar törenle açıklanacak. Detaylarını yarın öğreneceğiz ama benim kafamda ciddi sorular da var. Belki bunların hepsine cevap bulamayabilirim diye buradan da sormak istiyorum.

İŞTE O SORULAR

* Yerli otomobil iddia edildiği gibi elektrikli mi olacak? Elektrikli olacaksa teknoloji Türkiye’de mi geliştirilecek, yoksa dünya devlerinin yaptığı gibi Çin’de mi şekillenecek?

* Bu proje için öngörülen yatırım miktarı ve üretim adetleri ne olacak? Bunun ne kadarını hükümet karşılayacak veya nasıl bir teşvik verecek?

* Eğer yerli otomobil elektrikli olacaksa, hızlı şarj istasyonları altyapısını ortak girişim grubu mu kuracak yoksa bu konuda batılı ülkeler gibi hükümet mi devreye girecek?

* Türkiye’de yüzde 100 elektrikli otomobillerin ÖTV’si yüzde 3. Hükümet, Sanayi Bakanı’nın söylediği gibi sadece ÖTV desteği mi verecek yoksa başka vergi destekleri olacak mı?

* Hükümet üretilecek yerli otomobil konusunda ortak girişim grubuna alım garantisi verecek mi? Yani kamuda bu araç mı tercih edilecek?

* Dünya devleri elektrikli otomobil konusunda hızlı yol alırken, menziller 500 kilometrenin üstüne çıkıyor. Yerli otomobilde hedeflenen menzil ne olacak?

* 40 milyon Euro’luk Saab platformu ve TÜBİTAK’ın çalışmaları ne olacak? Bunlar ortak girişim grubuna mı verilecek yoksa farklı bir çalışma devam mı edecek?