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Yerli otomobili açıklandı... 'Babayiğitler'de kâr satışı

İHA
02.11.2017 - 15:07 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yerli otomobil projesinin paydaşlarını açıkladı. Günlerdir isimleri basında yer alan şirketlerin hisselerine Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında kâr satışları geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu tanıtım toplantısında yerli otomobili yapacak 'babayiğit'leri açıkladı. Yerli otomobili Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell ve Zorlu Holding şirketlerinin oluşturduğu ortak girişim grubu yapacak. Günlerdir bu konuda yapılan haberler nedeniyle bu şirketler borsada önemli hareketlilik gösteriyordu.

Bugün de isimler açıklanmadan önce yüzde 15'e varan değer kazanımları elde eden 'babayiğit' şirketleri, beklentilerin gerçekleşmesinin ardından bir miktar kâr satışı ile karşılaştı.

Anadolu Isuzu hisseleri açıklama sonrasında saat 15:35 itibariyle yüzde 3.38 düşüşle 12.04 lira; Karsan hisseleri ise yüzde 1.49 primle 2.04 liradan, Vestel hisseleri yüzde 6.62 düşüşle 10.28 liradan işlem gördü. Turkcell hisseleri ise yüzde 3.69 kayıpla 14.36 lirada yer aldı.

Yerli otomobili açıklandı... Babayiğitlerde kâr satışı
* 15.25 itibariyle hisselerin yansıması yukarıdaki şekilde göründüğü gibi. Yansımada yaşanan düşüşler beklentilerin bitişinden kaynaklanıyor. 

 

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Etiketler: yerli otomobil , hisse
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