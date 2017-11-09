Yerli otomobile o kent talip oldu

Konya Sanayi Odası, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ile Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından 'Otomotivin Geleceği ve Cazibe Merkezi Konya' başlıklı panel düzenlendi. Konya’daki bir otelde düzenlenen panele ’Türkiye’nin Otomobili Ortak Girişim Grubu’nda yer alan firmalardan Kıraça Holding Yönetim Kurulu Üyesi Jan Nahum, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükçü, Otomotiv Sanayi Derneği Genel Sekreteri Orhan Sever, Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Savaş Ülger, Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Yatırım Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Rumeli ve sanayiciler katıldı.

Konya’nın otomotiv sektöründe önemli bir paya sahip olduğunu belirten Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ülger, ”Şehrimizin bu sektördeki performansına baktığımızda; otomotiv yan sanayi sektöründeki firma sayısının 400’ün üzerinde olduğunu, hizmet sağlayıcı diğer firmalarla birlikte 10 bin kişinin üzerinde bir istihdam sağladığını görüyoruz. Bunların yanı sıra Türkiye’deki supap üretiminin yüzde 70’ini, piston üretiminin yüzde 71’i, aks-dingil üretiminin yüzde 56 ve sekmen üretiminin yüzde 50’sinin bulunması, Konya’nın bu sektördeki gücünü ortaya koymaktadır" diye konuştu.

''YERLİ OTOMOBİLİN KONYA’DA ÜRETİLSİN''

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Akyürek, yerli otomobilin Konya’da üretilmesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

''Konya sanayisinin en büyük özelliği, üretim çeşitliliğidir. Konya’da 254 yabancı yatırımın iştiraki var. Biz, yerli otomobil üretiminde Konya olarak paydaşlardan biri olmak istiyoruz. Yerli otomobilin Konya’da üretilmesini talep ediyoruz, arzu ediyoruz. Uygun arazileri bulunması, 4 üniversitesi ve yetişmiş insanının bulunması, barışçıl insan yapısının bulunması Konya’nın avantajlarını oluşturuyor. Sanayi sektörünün ve üretim sektörünün Marmara Bölgesi’nde sıkışmış olması stratejik açıdan da yatırımların başka bölgelere kaydırılmasını adeta zaruri kılıyor diye düşünüyorum."



Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek

''EN UYGUN YER KONYA''

Konya Sanayi Odası Başkanı Kütükçü ise yerli otomobil üretimiyle ilgili ”Konya olarak biz de yerli otomobil yatırımına ev sahipliği yapma arzumuzu ortaya net bir şekilde koyduk. Bu yatırımın sıkışan Marmara Havzasının yerine, bir Anadolu şehrine yapılması gerektiğini ve bu şehrin de Konya olduğunu ifade ettik, etmeye devam ediyoruz” dedi.

Konya’nın kara ve demir yolu ulaşım imkanları açısından da avantajlı olduğunu dile getiren Kütükçü, ”Binek otomobil için de son derece yeterli alt yapıya sahip olması, ayrıca tamamıyla düz bir alana kurulu olması ve düşük doğal afet riski de Konya’nın en büyük avantajlarındandır” diye konuştu.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR



