Yerli otomobil sembol olacak

Erdoğan, TÜBİTAK’taki çalışmaların tüm sonuçlarının da, “5 babayiğit” diye nitelediği yerli otomobil girişimcilerinin kullanımına açık olduğunu bildirdi. Erdoğan, partisinin dünkü Meclis grubunda şöyle konuştu: “Türkiye’nin otomobil projesini hayata geçirecek girişim grubunda yer alan 5 babayiğidi kamuoyumuza tanıttık. Son bir asırda dünyada yaşanan büyük sıçrama dönemlerinin ilk üçünü kaçırmıştık. Geçtiğimiz 15 yılda ülkemizi getirdiğimiz seviye bizi dördüncü atılım dönemini yakalayabilmemiz konusunda fevkalade umutlandırdı. Türkiye’nin otomobil projesi işte bu dördüncü atılım döneminin adeta sembolü olacak, lokomotifliğini yapacak önemde görüyoruz. Bu tür yüksek teknolojiye dayalı projelerin kendi sektörleriyle birlikte çok geniş bir alanda etkiye yol açtıklarını biliyoruz. Düşük teknolojili, düşük katma değerli üretimden yüksek teknolojiye, tasarıma markalaşmaya dayalı üretime geçiş sürecimizde bu projenin çok önemli bir yeri olacaktır. 2019 yılında prototipini, 2021 yılında da ticari üretimini beklediğimiz Türkiye’nin otomobil projesinde kendilerine başarılar diliyorum. Bir süredir TÜBİTAK bünyesinde yürütülen çalışmaların tüm sonuçları da girişim grubumuzun istifadesine açıktır.”

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ithalat ve ihracatçılara kolaylık sağlayacak bir sistemi devreye soktuğunu da kaydeden Erdoğan, “Bu sistemle, gümrüklerdeki eşyaların nerede olduğu, hangi işlemin yapıldığı, başka hangi işlemlerin yapılacağı, bunların ne kadar sürdüğü gibi bilgilerin tamamı cep telefonu veya bilgisayar üzerinden görülebilecek. Böylece hiçbir kişi ve kurumun, ihracatçılarımızın ve ithalatçılarımızın işlemlerini keyfi olarak geciktirme, sürüncemede bırakma, bilgi vermeme gibi yollara başvurma şansı kalmıyor. Yeni sistem, artık her şeyin daha şeffaf, hızlı ve düşük maliyetle izlenebilmesine imkan sağlayacak” diye konuştu.