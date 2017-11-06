Yerli otomobil için verilen sipariş adedi 11 bini geçti

GEÇTİĞİMİZ hafta Beştepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, ‘Türkiye’nin otomobili’ni yapacak 5 grup daha doğrusu 5 babayiğit açıklandı ve imzalar

atıldı. Bundan sonra Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell ve Zorlu Holding’den oluşan bu 5 dev grubun hızla işe koyulup, önce 2019’da ilk prototipi ardından 2021 yılında seri üretime geçecek ilk yerli otomobili piyasaya sunması gerekiyor. Yani 5 şirketin işi zor ve önlerinde sadece 3, en fazla 4 yıl var. Bu süre sıfırdan bir şirketin kurulup, sıfırdan bir otomobil markası ve modeli yaratması için aslında çok kısa. Bunun farkında olan babayiğitler hiç zaman kaybetmeden dün çalışmalara başladı.

3 SAATİ AŞAN TOPLANTI

TOBB ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan yetkililerle birlikte dün 5 babayiğidin temsilcileri İstanbul’da 3 saati aşan uzun bir toplantı yaptı. Yol haritasının ve projenin başında yer alacak isimlerin konuşulduğu tahmin edilen toplantıyla ilgili taraflar açıklama yapmadı. ‘Türkiye’nin otomobili’ projesiyle ilgili toplantıdan öğrenilen tek bilgi alınan gizlilik kararı oldu. Projenin başarısı için ‘Türkiye’nin Otomobili Ortak Girişim Grubu’nun somut gelişmeler olana kadar bir süre konuşmama kararı aldığı bildirildi.

YÜZDE 100 ELEKTRİKLİ

Çalışmaların ve görüşmelerin bir kısmının Ankara’da bir kısmının ise İstanbul’da yapılacağı öğrenilirken, hem Sanayi Bakanlığı hem TOBB hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görevlendireceği bir ekibin, projenin yakın takipçisi olacağı ve toplantıların çoğunda bulanacağı belirtiliyor. Dün başlayan görüşmelerde öncelikli olarak kurulacak ekipler ve görev dağılımı konusunda adımlar atılması bekleniyordu. Ama en kritik nokta 5 gruptan 5 farklı ses çıkmaması için bu işin liderinin yani patronunun belirlenmesi olacağı ifade ediliyor. Otomobilin yüzde 100 elektrikli olacağı konusunda ise 5 babayiğidin de hemfikir olduğu gelen haberler arasındaydı.

Tesla gibi isteyen kaporasını vermeli

CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın bedelini ödeyerek ilkine talip olduğunu açıkladığı yerli otomobile destek olmak için Türkiye’nin bir çok şehrinden ve kurumundan siparişler yağmaya başladı. Sadece 3-4 günde 11 bin adedin üzerinde sipariş gelirken bu sayının hızla artması bekleniyor. Yetkililer projeye destek olmak için verilen bu siparişlerin sözde kalmaması gerektiğini, aynı ABD’li Tesla gibi kapora yolunun daha doğru olacağını belirtiyor. Tesla geçtiğimiz yıl ABD’de 35 bin dolardan başlayan fiyata satacağını açıkladığı ‘Model 3’ için 400 binden fazla sipariş almış, bu siparişi verenlerden ise araç başına 1000 dolar kapora toplamıştı. Bu sayede modelin üretim sürecinde önemli kaynak yaratmıştı. Bu yüzden Türkiye’nin otomobili’ni sipariş edenlerin de bunun sözde kalmaması için en az 1000 dolar kapora vermesi gerektiği belirtiliyorlar. Bu sayede hem 5 babayiğidin kendini daha güvende hissedeceği hem de pazarlama için ek kaynak yaratılabileceği söyleniyor.

Vatandaşların münferit siparişlerinin dışında son dönemde şu siparişler açıklandı;

KİMLER SİPARİŞ VERDİ?

* Önder İş Dünyası Sanayici ve İş Adamları Derneği (ÖNSİAD) 5 bin adet,

* Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) 5 bin adet,

* Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) 1000 adet,

* Mersin Girişimci İşadamları Derneği 200 adet,

*Mersin Girişimci İşadamları Derneği (GİAD) 200 adet,

*Sivas Belediyesi 100 adet,

*Yenişehir Emlakçılar Derneği 5 adet sipariş verdiğini açıkladı.

Fazlası olacak eksiği olmayacak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2018 yılı bütçe görüşmelerine yerli otomobil tartışması damga vurdu. Geçen hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla kamuoyuna duyurulan ‘Türkiye’nin otomobili’yle ilgili bilgi veren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli marka otomobil projesiyle hem yurt içinde hem dünya pazarında tercih edilen, rekabetçi araçlar üretmeyi, otomotivde güncel teknolojiyi yakalayarak güçlü bir oyuncu olmayı hedeflediklerini söyledi.

Özlü, otomobilin standartları, motoru ve özelliklerinde ise girişimci grubun tercihlerinin belirleyici olacağını vurgulayarak, “Türkiye’nin otomobilinin fazlası olacak, eksiği olmayacak” dedi. CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, “Yerli otomobil diyerek 10 yıl geçti. Yabancı markaya 40 milyon dolar verdik, çöpe gitti” derken, AK Partili Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç ise rakamı 47 milyon dolar olarak düzeltti. (Aysel ALP/ANKARA)

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