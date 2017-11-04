Yerli otomobil için ilk fabrika

ZORLU Holding dün 2 yeni fabrika açılışı yaptı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen açışla, 600 milyon dolarlık (2.3 milyar TL) yatırımla Manisa Gördes’teki Türkiye’nin ilk nikel-kobalt işletme tesisi Meta Nikel Kobalt ve 120 milyon Euro (540 milyon TL) yatırımla Manisa’daki Vestel City’de Venus Akıllı Telefon ve Tablet Fabrikası hayata geçirildi.

KUZEY YARIM KÜREDE TEK

Yaptıkları her yatırımın Türkiye’nin katma değerli ürün ihracatını güçlendirdiğini belirten Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu, “Açılışını yaptığımız, Endüstri 4.0’a geçişimizin temellerini attığımız otomasyon yatırımımız olan Venus Akıllı Telefon ve Tablet Fabrikası, Avrupa’daki tek akıllı telefon fabrikası olarak bu ülkenin her ferdi için bir gurur vesilesidir.

Gördes’teki Türkiye’nin ilk nikel-kobalt işletme tesisi Meta Nikel Kobalt, teknolojisi ile kuzey yarım kürede tek, dünyadaki ilk 10 tesis içinde yer alıyor. Ar-Ge ve teknolojiye dayalı yeni nesil bir madencilik anlayışına sahip olan bu tesisimiz, elektrikli otomobillerin bataryalarında da kullanılan nikeli, katma değerli ürün haline getirerek ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlıyor” dedi.

ELEKTRİKLİ OTO BATARYASI İÇİN

Meta Nikel tesisinde, 2015-2023 yılları arasını kapsayan ikinci faz ile birlikte toplam 860 milyon dolar değerinde bir yatırım hayata geçirilerek 20 bin ton nikel metal kapasitesine ulaşılacak. Meta Nikel Tesisi’nde üretilen ve geleceğin hammaddesi olarak tanımlanan nikel; paslanmaz çelik sektörü, kimya, porselen, cam, otomotiv, gemi ve uçak sanayi gibi yaygın bir kullanım alanına sahip bulunuyor. Oksitlenme direnci göstermesinden dolayı günümüzde özellikle süper alaşımların üretiminde yaygın olarak kullanılan nikel, elektrikli otomobil bataryalarının ana maddelerinden biri.

Yıllık 10 milyon adet üretim kapasitesine sahip olacak Vestel City’deki

Akıllı Telefon ve Tablet Fabrikası, 200 kişilik Ar-Ge ekibi dahil olmak üzere toplamda 700 kişilik işgücü bulunduruyor.

DÜNYADAKİ SIÇRAMA SÜRECİNİ YAKALAYACAĞIZ

Vestel Venüs Akıllı Telefon ve Tablet Fabrikası ile Zorlu Meta Nikel Kobalt Tesisi açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: “Elektrikli otomobil için ilk adım attığımız bir günde böyle bir açılış yapmak benim için çok anlamlı. Dün ve bugün 2 önemli buluşmayı gerçekleştirmiş oluyoruz. Birisi yerli ve milli otomobilimizi inşallah 2020’ye kadar üreteceğiz. 5 babayiğit bir araya geldi, bunlardan biri de Zorlu. Bugün de burada 600 milyon dolarlık bir yatırımın açılışını yapıyoruz. Bu da grup için, gerekse ülkemiz için önemli bir adım. Yılda 6 milyon akıllı telefon ve tablet üretme kapasitesine sahip bu fabrikanın özellikle ülkemizin önünde yeni ufukların açılmasına vesile olacağına inanıyorum. Bu proje Türkiye için basit bir otomobil üretme projesi değil, kendi otomobilimizle birlikte dünyadaki sıçrama sürecini yakalayacağız. Azmettikten sonra aşılamayacak dağ yok bütün mesele burada.

DOĞUŞ VE TÜRKERLER

Vestel’in 2 yeni fabrikası hariç, toplam yatırım bedeli 1 milyar lira olan 40 kalem ayrı eser ve hizmetin toplu açılışını yapan Erdoğan şunları söyledi: “Türkerler firmamızı Alaşehir’deki yatırımı için tebrik ediyorum. Açılış listesindeki bir başka önemli hizmet Soma’daki elim kazada hayatlarını kaybeden madencilerimize Doğuş Holding tarafından yaptırılan 301 konutun teslimidir. Okulu, camisi ve sosyal birimleriyle bu konutları Soma’ya şehitlerinin ailelerine kazandıran Doğuş Holding’i Sayın Ferit Şahenk’i şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum.” Erdoğan’dan önce söz alan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ise, “Yatırımlar içindeki en duygulu anlamlı olanlarından bir tanesi Soma’daki şehitlerimiz için hayırsever işadamlarımız vesilesiyle yapılan 301 konut” dedi.

‘GÜÇLÜYÜZ, YÜKSELİYORUZ’

MANİSA Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen toplu açılış töreninde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Borsamız rekor üzerine rekor kırarken, ihracatta son 10 yılın rekoruna ulaştık. Merkez Bankası’ndaki döviz rezervi 117 milyar dolar seviyesine ulaştı. Kredi kuruluşları atıyorlar. Bu rakamlar siyasi diyorum. Biz güçlüyüz güçlü. Yükseliyoruz biz” dedi.