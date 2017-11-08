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Yerli girişimcilerden Silikon Vadisi ziyareti

Hürriyet Haber
08.11.2017 - 21:42 | Son Güncelleme:

İŞ Bankası’nın ana destekçisi olduğu ve Kolektif House bünyesinde yürütülen Workup Girişimcilik Program’ının ilk dönem girişimlerinden başarılı 4 girişim, Silikon Vadisi’nde teknoloji ve startuplarını ziyaret etti.

İş Bankası tarafından organize edilen geziye katılmaya hak kazanan girişimler, program hedeflerini yakalayan Banamama, Boostify, E-Kira ve Octovan oldu. Workup girişimcilik programının baş mentorü Ömer Erkmen ve programın yürütücüsü Hackquarters kurucusu Kaan Akın da banka yöneticileri ile birlikte girişimlere eşlik etti. 21 Ekim’de San Francisco’ya giden Workup ekibi, bir hafta boyunca Silikon Vadisi’nde aralarında Facebook, Apple, Twitter, Indiegogo, Udacity, Optimizely, Uber ve Coinbase’in de bulunduğu 19 teknoloji şirketiyle görüşerek fikir alışverişinde bulundu, iş yapış kültürleri hakkında bilgi aldı. Ekip, aynı zamanda Draper Üniversitesi ve 500 Startups’ın Demoday etkinliklerine de katıldı. Ekip, global düzeyde hizmet veren online eğitim platformu Udemy’nin kurucusu Eren Bali ile de buluştu. Workup girişimleri, 6 aylık programın son günü olan 24 Kasım’da gerçekleşecek Demo Day etkinliği için hazırlıklara başladı.

Etiketler: Kolektif House , gazetehaberleri
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