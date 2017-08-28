Yerli enerjide küçük ölçekli YEKA

Yerli yenilenebilir enerji için Yenilenebilir Kaynak Alanları'nın (YEKA) artırılması gerektiğini belirten enerji sanayicileri, bunun için dünya devleriyle baş edecek gücü olmayan yerli KOBİ'lerin de yarışabileceği boyutta ihaleler yapılmasını istiyor.

Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ENSİA) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Vatansever, rüzgar enerjisi YEKA ihalesinin ağustos ayı başında sonuçlandığını hatırlatarak, buna göre belirlenen 5 ayrı bölgede bin megavat kapasiteli rüzgar enerjisi santralinin devreye alınacağını söyledi.

Yenilenebilir enerji alanının Türk sanayicisi için yeni fırsatlar doğurduğunu belirten Vatansever, Türkiye'de 2030 yılına kadar gerçekleşmesi gereken 25 milyar dolara yakın bir sanayi ortamı bulunduğunu, bunun Türk sanayicisi tarafından çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

YÜKTE HAFİF PAHADA AĞIR KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜNLER

Vatansever, Türkiye'nin ihracat gelirini artırması için katma değeri yüksek, yükte ağır pahada hafif şeyler yerine pahada ağır yükte hafif şeyler yapması gerektiğini vurgulayarak, "Türkiye'nin cari açığının içerisinde enerji ham maddesi ithalatının payı yüzde 80'lere yakın bir durumda. Dolayısıyla bu cari açıkta bu kadar yüksek bir oran söz konusu olduğunda bizim yerli, yenilenebilir kaynaklara yönelmemiz gerekiyor. Ülkemizde bugüne kadar enerjiyi üretme noktasında destekler verildi. Bu desteklerde yatırımcılar kullandıkları makinelerin yüzde 71,4'ünü ithal ediyor. Dolayısıyla verilen destek yerli yatırımcıdan çok yurt dışına oluyor aslında. Bu destekleri sanayiciye verilirse sanayici bunu Türkiye'de üretir, destek Türkiye'de kalır." ifadelerini kullandı.

Katma değeri yüksek ürünler üretmenin cari açığın azaltılmasında önemli rol oynayacağını ifade eden Vatansever, şöyle devam etti:

"TÜİK verilerine göre ihracatımızın kilogram değeri 1,37 dolar. Almanya, Japonya, Güney Kore ile karşılaştırıldığında yaklaşık 4-5 kat az bir değer. Demek ki katma değeri yüksek ürünler üretemiyoruz. Enerjide fırsat var, örneğin kanat üretiminde 7-8 dolardan başlıyor kilogram ihracat değeri ve üretimin menşeiine bağlı olarak 15-16 dolarlara kadar çıkıyor. Dolayısıyla enerji sektörü bazında sanayicimiz bu kanala yönelirse katma değeri çok yüksek, Ar-Ge'si olan, daha nitelikli personel kullanabileceği, yüksek teknolojili bir sanayi ayağına geçme şansı var. Sanayici bunu yapmalı, devlet de desteklemeli."

"YEKA ATEŞLEYİCİ FAKTÖR"

Vatansever, YEKA'nın yenilenebilir enerji için ateşleyici faktör olduğunun altını çizerek, şunları söyledi:

"Bir tane YEKA ihalesiyle kalınmamalı, YEKA'lar artırılmalı. Bunu bin megavatlarda değil, daha düşük değerlerde yapmalı, yerli firmalarımızın da katılabilmesini sağlamalıyız. YEKA'lar pazar oluşturmaya dönük önemli projeler. Bizde büyük ölçekli çok firma yok. KOBİ'lerin girebileceği ufak YEKA'lar olmalı, kilovat bazında. Örneğin 100 kilovat, 200 kilovat. Bunlar yapılsın ki pazar oluşabilsin. Katma değerin anahtarı yenilenebilir enerji. Bu anahtarı verimli kulanabilmek için yerli üretimi sadece Ar-Ge ve yan sanayi bazında değil, ana sanayi bazında da çıkartmak gerekiyor. 100-200 kilovatlık, yerinde tüketimi özendirici YEKA'ların yapılması gerekiyor. O zaman yerli istihdam olacak, orada çalışanlar yetişecek, sektörü bilecek, dünyayı tanıyacak. O insanlar arasından girişimci çıkacaktır. Böylece Türkiye'nin de bu alanda dev firmaları olur. Bunlar adım adım olacak şeyler."