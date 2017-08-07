Yerli e-posta sistemi geliyor

Türkiye'de yerli arama motoru çalışmaları devam ederken yerli e-posta sisteminin de 2018 sonuna kadar tamamlanacağı belirtildi.



2017 başında etüt çalışmalarına başlandığı bilinen yerli e-posta sistemi için Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'ın yaptığı son açıklamada, "Yerli ve milli e posta sisteminin çalışmasını 2018 sonuna kadar bitirip öncelikle bütün kamu kurumlarının kullanmasına sağlayacağız" denildi.



Arslan'ın verdiği bilgilere göre vatandaşlar da yerli e-posta sistemini kullanabilecek.



VERİLER TÜRKİYE'DE KALACAK



Şu ana kadar yapılan açıklamalar, yerli e-posta sisteminin veri gizliliğini amaçladığına işaret ediyor.



Ocak ayındaki konuşmasında "Yerli e-posta sistemi kurarak verilerin ülkede kalması çok önemli" diyen Arslan, bu konuyu dün katıldığı bir televizyon programının canlı yayınında yeniden vurgulayarak şöyle söyledi:



"E-postanızı attığınızda ülke dışına çıkıyor dünyada belli yerleri dolaşıp öyle gideceği yere varıyor. Dolayısı ile Türkiye dışında birilerinin bu e postayı görebilme ve bilgi edinme durumu var."