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    Yerli e-posta sistemi geliyor

    Hürriyet Haber
    07 Ağustos 2017 - 08:51Son Güncelleme : 07 Ağustos 2017 - 08:51

    Milli e-posta sistemi için çalışmaların 2018 sonunda tamamlanması bekleniyor.

    Türkiye'de yerli arama motoru çalışmaları devam ederken yerli e-posta sisteminin de 2018 sonuna kadar tamamlanacağı belirtildi.

    2017 başında etüt çalışmalarına başlandığı bilinen yerli e-posta sistemi için Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'ın yaptığı son açıklamada, "Yerli ve milli e posta sisteminin çalışmasını 2018 sonuna kadar bitirip öncelikle bütün kamu kurumlarının kullanmasına sağlayacağız" denildi.

    Arslan'ın verdiği bilgilere göre vatandaşlar da yerli e-posta sistemini kullanabilecek.

    VERİLER TÜRKİYE'DE KALACAK

    Şu ana kadar yapılan açıklamalar, yerli e-posta sisteminin veri gizliliğini amaçladığına işaret ediyor.

    Ocak ayındaki konuşmasında "Yerli e-posta sistemi kurarak verilerin ülkede kalması çok önemli" diyen Arslan, bu konuyu dün katıldığı bir televizyon programının canlı yayınında yeniden vurgulayarak şöyle söyledi:

    "E-postanızı attığınızda ülke dışına çıkıyor dünyada belli yerleri dolaşıp öyle gideceği yere varıyor. Dolayısı ile Türkiye dışında birilerinin bu e postayı görebilme ve bilgi edinme durumu var."

    Etiketler: e-posta , türkiye , arama motoru
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