Yerli ‘baz’ şirket oldu

Daha önce Türk Telekom bünyesindeki inovasyon şirketi Argela’da çalışan Metin Balcı’nın genel müdürü olduğu ULAK Haberleşme AŞ adındaki şirketin odağında, baz istasyonlarının altyapısı için geliştirilen yerli teknolojilerin operatörlere satış ve pazarlamasının gerçekleştirilmesini sağlamak bulunuyor. Bu kapsamda, Ar-Ge ve mühendislik faaliyetleri gerçekleştirmek, yedek parçalar üretmek, test etmek, montaj yapmak, eğitim, bakım ve destek hizmetini vermek amaçları yer alıyor. ULAK Haberleşme AŞ’nin hedefleri arasında ihracat yapmak da var. Buna ek olarak siber güvenlik alanında geliştirmeler yapılacak. Kurulan şirketle bundan sonraki süreçte yerli ve milli imkanlarla geliştirilen 4.5G teknolojilerini geliştirmeye devam etmek ve bu doğrultuda 5G ve sonrası için dünya standartlarında ortaya koymayı hedefliyor.

TESTLER BAŞLADI

ULAK’ın geliştirdiği ilk yerli baz istasyonu yaklaşık 2 yıl önce tanıtılmıştı. 4.5G’nin hayata geçmesiyle operatörlerden ilk siparişleri alınan ULAK, test aşamasında geçmişti. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yaptığı açıklamada, 1799 noktada da başlatılan çalışmayla 2018’in ortalarında yerli baz istasyonlarıyla iletişim kurulmaya başlanacağını ifade etti.