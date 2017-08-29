'Yerleşimlerin kaldırılmasına izin vermeyeceğiz'

İsrail'in "Maariv" gazetesinin haberine göre Netanyahu, dün Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri oluşturulmaya başlamasının 50'nci yıl dönümü münasebetiyle yaptığı konuşmada, "İsrail'in Yahuda ve Samara'ya (Batı Şeria) doğru uzanan topraklardaki hiçbir yerleşim yerinin kaldırılmasına izin vermeyeceğim." dedi.

İsrail tarihinde Yahudi yerleşim birimleri için en çok çalışan hükümet olduklarını belirten Netanyahu, "Yerleşim yerlerinin kaldırılmasının barışa bir katkısı olmayacak. Gazze Şeridi'nden çıkmamızla roketlere maruz kaldık, ancak daha fazlasına müsaade etmeyeceğiz. Bu toprakları önemsiyoruz ve stratejik mülkümüz olarak korumaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"NETANYAHU'NUN SÖZLERİ ABD'NİN ÇABALARINA İHANET"

Öte yandan Filistin Dışişleri Bakanlığı, Netanyahu'nun sözlerine tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Başbakanı'nın Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim yerlerinin kalıcı olacağını söylemesi, barış müzakerelerin yeniden başlaması için ABD'nin yürüttüğü çabalara ihanet anlamına geliyor." ifadeleri kullanıldı.

Yerleşim birimlerinin, imzalanan anlaşmalar ve uluslararası kararlara göre bütün yönleriyle hukuka aykırı olduğunu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ABD Başkanı Donald Trump'ın başdanışmanı ve damadı Jared Kushner başkanlığındaki heyetin bölgeye gerçekleştirdiği ziyaretin ardından dün Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelen Netanyahu, barış müzakerelerin yeniden başlatılması yönündeki çalışmalara saldırılarını artırdı. Netanyahu hükümeti tarafından Filistin topraklarında ve özellikle de Kudüs'te yapılan tüm uygulamalar geçersizdir ve hiçbir hükmü de yoktur."

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in, "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve Yahudi yerleşim birimleri inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den beri İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 200 bin, Batı Şeria'da ise 400 bini aşkın Yahudi yerleşimci bulunuyor.

Uluslararası hukuka göre, bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.