Yerleşim bölgeleri alevlerin tehdidi altında

FRANSA’nın güney bölgelerinde farklı noktalarda dün yeni yangınlar çıktı ve Marsilya yakınlarındaki Carro’da 400’ten fazla kişi tahliye edildi. Fransa Başbakanı Edouard Philippe, yangınların söndürülebilmesi için altı söndürme uçağına iki yeni uçağın daha eklendiğini, itfaiye ekiplerinin de sayılarının artırılacağını bildirdi.

Fransa’nın güneyindeki Vaucluse, Alpes-Maritimes ve Var bölgeleri ile Korsika adasında çıkan yangınlarda 22 kişi yaralanmış, 15 kişi dumandan etkilenmişti.

Fransa yangınlara müdahale için Avrupa Birliği’nden iki söndürme uçağı istemişti. Uzmanlar, bu yaz ve gelecek yıllarda küresel ısınma nedeniyle orman yangınlarının artacağını belirtiyor.