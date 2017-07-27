MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Yerleşim bölgeleri alevlerin tehdidi altında

    Yerleşim bölgeleri alevlerin tehdidi altında

    AA
    27 Temmuz 2017 - 12:05Son Güncelleme : 27 Temmuz 2017 - 12:05

    Fransa’nın güneyindeki farklı bölgelerle Korsika adasında üç gün önce başlayan orman yangınları giderek büyüdü ve yaklaşık 5 bin hektarlık alan yandı. Var bölgesindeki yangın nedeniyle 10 binden fazla kişi bölgeden tahliye edildi.

    FRANSA’nın güney bölgelerinde farklı noktalarda dün yeni yangınlar çıktı ve Marsilya yakınlarındaki Carro’da 400’ten fazla kişi tahliye edildi. Fransa Başbakanı Edouard Philippe, yangınların söndürülebilmesi için altı söndürme uçağına iki yeni uçağın daha eklendiğini, itfaiye ekiplerinin de sayılarının artırılacağını bildirdi.
    Fransa’nın güneyindeki Vaucluse, Alpes-Maritimes ve Var bölgeleri ile Korsika adasında çıkan yangınlarda 22 kişi yaralanmış, 15 kişi dumandan etkilenmişti.
    Fransa yangınlara müdahale için Avrupa Birliği’nden iki söndürme uçağı istemişti. Uzmanlar, bu yaz ve gelecek yıllarda küresel ısınma nedeniyle orman yangınlarının artacağını belirtiyor.

    Yerleşim bölgeleri alevlerin tehdidi altında

    Yerleşim bölgeleri alevlerin tehdidi altında

    Yerleşim bölgeleri alevlerin tehdidi altında

    Yerleşim bölgeleri alevlerin tehdidi altında

    Yerleşim bölgeleri alevlerin tehdidi altında

     

    Yerleşim bölgeleri alevlerin tehdidi altında

    Yerleşim bölgeleri alevlerin tehdidi altında

    Yerleşim bölgeleri alevlerin tehdidi altında

    Yerleşim bölgeleri alevlerin tehdidi altında

    Etiketler: Fransa , orman yangınları , korsika adası
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri