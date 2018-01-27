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    Son dakika... İki kritik köy ele geçirildi! Teröristlerin mevzileri yerle bir edildi

    Hürriyet Haber
    27.01.2018 - 12:11 | Son Güncelleme:

    Afrin Zeytin Dalı Harekatı'nın 8. gününde Gülbaba mevkinde YPG ile ÖSO ve TSK'ya bağlı birlikler arasında sıcak çatışmalar devam ederken tanklar, terörist mevzilerini yerle bir etti.

    Gülbaba mevkinde çatışmalar, karşılıklı iki köy arasında sürüyor. Sınırda konuşlanan birlikler tarafından YPG mevzileri ateş altına alınıyor. Sınırdaki tanklarla YPG mevzilerini vurması kameralara da yansıdı.  Bölgedeki çatışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.

    KRİTİK İKİ KÖY DAHA ELE GEÇİRİLDİ

    TSK ve ÖSO tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in kuzeybatısında bulunana Ali Bekki köyü ele geçirildi. Operasyon kapsamında şimdiye kadar 394 terörist etkisiz hale getirildi.

     

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    Etiketler: Kilis , PKK , PYD , teröristler , TERÖR , son dakika
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