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Yerken suçlu hissetmeyeceğiniz hafif tatlılar

Tatlıya asla 'hayır' diyemeyenlerin sığınağı şüphesiz hafif tatlılar. İşte evde de yapabileceğiniz birkaç öneri...

Hürriyet Haber
22.01.2018 - 14:24 | Son Güncelleme :

Çoğu kişi tatlıya dayanamaz fakat yedikten sonra da pişmanlık yaşar. Böyle zamanlarda hafif seçenekler suçluluk duygusunu azaltır. İşte hem hafif hem de lezzetli gönül rahatlığı ile yiyebileceğiniz tatlılar…

Kayısılı Yulaf Topları

Kayısılı yulaf topları tam bir lif deposu. Öncelikle kuru kayısıları ve hurmaları sıcak suda bekletin. Çekirdekleri çıkarılmış hurmayı ve kayısıyı blender’da ezin ve ardından içine yulaf ilave ederek homojen bir hal alana kadar karıştırın. İsteğe göre içine tarçın ilave edin ve kaşık yardımıyla top haline getirin. Bir süre buzdolabında bekletip servis edebilirsiniz.

Yerken suçlu hissetmeyeceğiniz hafif tatlılar

Su Muhallebisi

Su, süt, gül suyu ve şekerin birlikteliğinden meydana gelen en geleneksel ve oldukça hafif bir tatlı olan su muhallebisini isteğinize göre farklılaştırabilirsiniz. Örneğin; şeker yerine agave şurubu kullanmayı deneyin.

Chia Puding

Giderek popülerleşen chia tohumu bizlere farklı tatların kapısını aralıyor. Süt, isteğe göre hindistancevizi ya da vanilya özütü ve chia tohumu eklenerek yapılan pudingi birkaç saat dinlendirip üzerine istediğiniz meyveleri ekleyip tüketebilirsiniz. Badem sütü ya da soya sütü kullanabilirsiniz.

Yerken suçlu hissetmeyeceğiniz hafif tatlılar

Elmalı Kup

Kabuğu soyulmuş elmaları doğrayıp kararmaması için limon suyu ilave ederek soteleyin. Elmaların üzerine esmer şeker ya da pekmez ekleyin. Sotelenen elmaların altını kapatıp üzerine isterseniz tarçın ilave edin ve cevizle yulaflı bisküvileri ufak parçalar haline getirin. Elmalı karışımı ve bisküvileri katman halinde dizip buzdolabında bir saat bekletin ve tatlınız hazır.

İncir Tatlısı

Ilık sütün içine ekleyeceğiniz kuru incirlerin blender yardımıyla pürüzsüz hale gelene kadar karıştırılmasıyla elde edeceğiniz incir tatlısına isterseniz ceviz ilave edebilirsiniz. Bizim önerimiz buzdolabında yaklaşık 3 saat bekletmeniz olacaktır.

Yerken suçlu hissetmeyeceğiniz hafif tatlılar

Muzlu Ev Dondurması

Donmuş muzların içine bal ve ceviz ilave ederek blender’da karıştırın. Yoğun kıvamlı olan karışımı isterseniz dolapta 15 dakika bekleterek tüketebilirsiniz.

Avokado Puding

Olgunlaşmış avokadoların çekirdeklerini çıkarıp doğrayın ve dilimlere ayrılmış muz ile birlikte mutfak robotunda pürüzsüz hale gelene kadar karıştırın. Karışımı ayrı bir kaba alarak içine kakao, bal ve vanilya ilave edip karıştırdıktan sonra kâselerde servis edebilirsiniz.

BİR TANE DE DAHA KALORİLİ TATLI TARİFİMİZ VAR

Etiketler: hafif tatlılar , sağlıklı tatlılar , pratik tatlılar , az şekerli tatlılar
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