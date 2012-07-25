Yeriniz, yurdunuz hazÄ±r

Yeditepe Ãœniversitesi Ã¼niversite sÄ±navlarÄ±nda baÅŸarÄ±lÄ± olan Ã¶ÄŸrencileri; yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yÃ¼ksek lisans eÄŸitimi, Ã¼cretsiz konaklama ve baÅŸarÄ± oranlarÄ±na gÃ¶re farklÄ± miktarlarda bursla Ã¶dÃ¼llendiriyor.

Burslu kontenjanlara yerleÅŸtirilen Ã¶ÄŸrencilerin burslarÄ± Ã¶ÄŸrenim sÃ¼resi sonuna kadar disiplin cezasÄ± almadÄ±klarÄ± taktirde hiÃ§bir ÅŸekilde kesilmiyor...

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YerleÅŸtirildiÄŸi programÄ±n puan tÃ¼rÃ¼nde HazÄ±rlÄ±k sÄ±nÄ±fÄ± ve normal Ã¶ÄŸretim sÃ¼resi boyunca 8 ay sÃ¼reyle ilk 100â€™e giren Ã¶ÄŸrencilere ayda 1 000,00 TL,ilk 500â€™e girenlere ayda 750,00 TL, ilk 1000â€™e girenlere ayda 500,00 TL,ilk 2000â€™e girenlere ayda 250,00 TL, ilk 5000â€™e girenlere ayda 100,00 TL burs veriliyor.



BaÅŸarÄ±lÄ± Ã¶ÄŸrencilerin yurtlarÄ± hazÄ±r...Â Â Â Â Â Â



Bu desteklerin yanÄ± sÄ±ra yerleÅŸtiÄŸi puan tÃ¼rÃ¼nde ilk 5000â€™e, EczacÄ±lÄ±k FakÃ¼ltesi, Hukuk FakÃ¼ltesi ve TÄ±p FakÃ¼ltesiâ€™ne ilk 10.000, MÃ¼hendislik â€“ MimarlÄ±k FakÃ¼ltesinin herhangi bir programÄ±na ilk 15.000 iÃ§ine girip yerleÅŸen Ã¶ÄŸrencilereÂÃ¼cretsiz yurtta kalma, yurt hakkÄ±nÄ± kullanmak istemeyen Ã¶ÄŸrencilere Ã¼cretsiz ulaÅŸÄ±m olanaÄŸÄ± saÄŸlanÄ±yor. AyrÄ±ca bu Ã¶ÄŸrenciler Ã¼niversitenin sosyal tesislerindeki spor olanaklarÄ±ndan Ã¼cretsiz yararlanabiliyor.



Ä°lk 10.000â€™e girenlere de cazip olanaklar var...



Bu olanaklara ilave olarak, ilgili puan tÃ¼rÃ¼nde ilk 10.000â€™e girip yerleÅŸen Ã¶ÄŸrencilere Ã¼niversitenin protokol imzaladÄ±ÄŸÄ± Amerika, Kanada ve Avrupa Ã¼niversitelerindeki Ã¶ÄŸrenci uluslararasÄ± deÄŸiÅŸim programlarÄ±na Ã¶ncelikli olarak bir yarÄ±yÄ±l katÄ±lÄ±m imkanÄ± tanÄ±nÄ±yor. AyrÄ±ca Ã¶ÄŸrenciler yerleÅŸtiÄŸi programÄ±n birinci, ikinci veya Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼ olarak mezun olursaÂ Ã¼niversitenin lisansÃ¼stÃ¼ programlarÄ±nda burslu okuma imkÃ¢nÄ± elde ediyor.



Hukuk FakÃ¼ltesinin baÅŸarÄ± burslu kontenjanÄ±na yerleÅŸtirilen ilk 3 Ã¶ÄŸrenciye, bu olanaklarÄ±n yanÄ± sÄ±ra, kabul koÅŸullarÄ±nÄ± saÄŸlamalarÄ± halinde, BrÃ¼kselâ€™de yÃ¼ksek lisans (LL.M) yapma imkÃ¢nÄ± saÄŸlanÄ±yor.



Ãœniversiteye yerleÅŸmiÅŸ Ã¶ÄŸrenciler de bursla Ã¶dÃ¼llendiriliyor...

Yeditepe Ãœniversitesine yerleÅŸip en az bir Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± kayÄ±tlÄ± olduÄŸu programa devam eden ve bu sÃ¼re sonunda genel not ortalamasÄ± 4,00 Ã¼zerinden en az 3,00 olanlar iÃ§in de cazip imkanlar var. Bu Ã¶ÄŸrenciler bir yarÄ±yÄ±lÄ±n alÄ±nmasÄ± gereken tÃ¼m derslerini alÄ±r ve yÄ±l esasÄ± uygulanan programlarda bÃ¼tÃ¼nlemeye kalmaksÄ±zÄ±n ilgili yarÄ±yÄ±lda sÄ±nÄ±flarÄ±nda dÃ¶nem birincisi olurlarsa bir sonraki eÄŸitim yÄ±lÄ± Ã¼cretinin % 75â€™ini burs olarak veriliyor. DÃ¶nem ikincisi olanlaraÂ % 50â€™si, dÃ¶nem Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼lerine de yÃ¼zde 25 burs veriliyor.Â

Sporda baÅŸarÄ±lÄ± olanlar da destekleniyor...



Spor bursu, RektÃ¶rlÃ¼kÃ§e oluÅŸturulan Spor Komisyonu tarafÄ±ndan YÃ¼rÃ¼tme Kurulunun uygun bulduÄŸu alanlarda Ã¼niversite spor takÄ±mlarÄ±na kabul edilen ve ilgi duyulan ferdi sporda Ã¼niversite adÄ±na milli yarÄ±ÅŸlara katÄ±lan Ã¶ÄŸrencilere tanÄ±nÄ±yor.Â Ã–ÄŸrencilere kayÄ±t olduklarÄ± eÄŸitim-Ã¶ÄŸretim dÃ¶nemine iliÅŸkin Ã¼cretin % 50â€™si oranÄ±nda burs veriliyor. Burs sÃ¼resi YabancÄ± Dil HazÄ±rlÄ±k Okulu sÃ¼resini de kapsÄ±yor.