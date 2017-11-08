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Yerinde kentsel dönüşüm müjdesi

Bülent OVACIK/İSTANBUL
08.11.2017 - 21:51 | Son Güncelleme:

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, kentsel dönüşümün yerinde ve ilave imar artışı olmadan yapılacağını açıkladı.

28 Eylül’de Kadir Topbaş’dan boşalan İstanbul Belediye Başkanlığı görevini devralan Uysal, İstanbul’un zor bir şehir olduğunu belirterek, “Gecekondulaşma var. Göç var. Düzeltme sürecinde eksik yapılanlar var. Yanlış yapılanlar var. Bu süreçte iyi bir prensip belirleyemedik. Hepimizin kusuru var” dedi. İstanbul’da yenilenmesi gereken bina sayısının 800 bin olduğunun altını çizen Mevlüt Uysal sözü kentsel dönüşüme getirerek şunları söyledi:  “Kentsel dönüşüm bundan sonra muhakkak yerinde ve imar artışı olmadan yapılacak. Para talep etmeyeceğiz. İlave rant yok. Vatandaş 120 metrekare yerine 100 metrekare evde oturacak. Kentsel dönüşüm maliyetinin böylece yüzde 20’sini karşılayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 bütçesinde kentsel dönüşüm için bir milyar lira ayırdı. Yüzde 30 da biz katkıda bulunacağız. ‘Hadi yapalım’ diyenden başlarız. Bir milyar lira bütçe ile dört-beş milyarlık konut yaparız. Sonraki yıl bütçedeki payı arttırırız. Bu şekilde 15-20 yıl içinde bitiririz.”  Fatih’te üç yerine iki katı kaçak beş katlı konutlar bulunduğu hatırlatılan Başkan Mevlüt Uysal, çözümü şöyle açıkladı: “Bölgesine göre çalışma yaparız. Mevcut durumu koruyabiliriz. Kamulaştırma yaparız. Ya da kütle küçülür, konut sayısı aynı kalır” dedi. Mevlüt Uysal, yeni yapılacak gökdelenler karşısındaki tavrını ise “Yeni gökdelenlere izin vermemek için mücadele edeceğiz” diye açıkladı.

Etiketler: gazetehaberleri
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