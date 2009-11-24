Yerim Ahmet Çakar'ı

Serhat Ulueren, Ahmet Çakar ve Reha Muhtar' ın sundukları bir program.. Beşiktaş başkanı Yıldırım Demirören telefonla programa katıldı..



Buraya kadar her şey güzel.. Ulueren başkana taraftarların ettiği küfürleri sordu. Ve bundan dolayı kalıp kalmayacağını sordu.. Bir Beşiktaş başkanına yakışır şekilde cevap verdi Demirören.. "Biz bir aileyiz. Kol kırılır yen içinde kalır" Telefon bağlantısı bittiğinde Ahmet Çakar denen çakma yorumcu, şuursuzca Beşiktaş taraftarı benim gözümde bitmiştir, yemişim desibelini, bir kulübün başkanına karısı yanında küfür edilmez dedi. Küfür olayında haklı olabilir, hiçbir insan küfürü hak etmez doğrudur.. Cemal Erbaş yazıyor



Ama sn. Çakar sen kimsin.. Sen ne hakla yersin Dünyanın en büyük desibelini kıran taraftarın hakkını... Onlar dünyaca ünlü Beşiktaş taraftarı.. Hangi hakla sen taraftarı küçümsüyorsun.. Sen sadece reyting uğruna yıllardır kanal kanal gezip şov yapıyorsun.. Hakemken ne yaptın da bu ülke için, şimdi ne yapıyorsun.. Yaşını başını almış bir adamsın.. Şimdi bu taraftar seni unutur mu? Bak Colin Kazım olayına.. O çok genç ve bir hata yaptı, Beşiktaş' a dil uzattı.. Herhalde bundan sonra ağzına bile alamaz kulübün ismini.. Ya sen.. Şimdi binlerce taraftar sana ne diyecek, düşünüyor musun? Dedin ya; isterlerse beni İnönü’de assınlar diye.. Asalar hoca valla asarlar.. Ne olduğunu bile anlayamazsın.. İnsan içine çıkacak halin kalmaz..



Programda olay olan Aziz başkan ve Arda görüşmesinden bahsedildi.. Meğer o gün Daum da karısı ile alışveriş merkezindeymiş. Ulueren Daum'un başkana gelip selam vermesi gerekirdi dedi.. Bunun üzerine Çakar "Avrupa' da yalaklık sistemi yok bu sadece Türkiye! de olur dedi" ve niye selam verecekmiş dedi.. Sn. Çakar sen bu ülke halkına yalaka diyemezsin. Kim oluyorsun Allah aşkına sen.. Bir yalaka varsa oda sensin. Ne dediğinden habersizsin. Süleyman Seba'yı nerde görse elini öpermiş.. Neden peki.. Bir kulübün hocası eğer ki kulüp başkanını gördüyse seve seve selam vermek zorundadır.. Bu ülke insanı yalak falan değil bunu böyle bil..



Sn. Ulueren benim sevdiğim spor programcılarından biridir.. Gündeme bomba gibi düşen birçok haberin altına imza atmış bir insandır. Sayın Ulueren senden rica ediyorum, Reha Muhtar ve Ahmet Çakar gibi şovmen adamlarla çalışma.. Sen bu kişilere ekmek vermesen, inanıyorum ki yerel televizyonlar haricinde iş bulamazlar. Bunlar en azından benim sana olan saygımı yok etmekten öte bir yerlere götürmezler seni.



Bu arada programın adını son kale değil de son atış yapın.. Reha Muhtar' ın salladıkları ve benim açıklamam doğru olmaz dediği birçok haberden bıktık usandık artık..