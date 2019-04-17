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Trabzon Haberleri: Barcelona’dan Abdülkadir Ömür paylaşımı

TRABZON HABERLERİ

Barcelona’dan Abdülkadir Ömür paylaşımı

DHA
17.04.2019 - 15:01Son Güncelleme :
DHA

TRABZON, (DHA)-  İspanya LaLiga ekiplerinden Barcelona, Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Barcelona Kulübü’ne ait twitter hesabından Abdülkadir Ömür'ün, "La Liga'ya uygun olduğumu düşünüyorum ama bizim gibi oyuncuların lig seçme şansı yok. Arda ağabey, Rüştü ağabey Barcelona’ya gitti. Nasip olursa hayalim oraya gidebilmek. Hayal edebiliyorsak başarabiliriz. Çok çalışırsak Allah oraya gitmeyi nasip eder" ifadeleri alıntı yapılarak, "Türkiye'de binlerce taraftarımız var, futbol okullarımız var, değerli sponsorlarımız var.  Barça tarihinde üçüncü bir Türk futbolcu neden olmasın!" ifadelerine yer verildi.

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Trabzon haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Trabzon ilinden Barcelona’dan Abdülkadir Ömür paylaşımı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 17 Nisan 2019 tarihinde saat 15 01’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Barcelona’dan Abdülkadir Ömür paylaşımı haberi güncellenecektir.

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