Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Rize>Çaykur Rizespor - Beşiktaş: 1-2

Rize Haberleri: Çaykur Rizespor - Beşiktaş: 1-2

RİZE HABERLERİ

Çaykur Rizespor - Beşiktaş: 1-2

DHA
01.02.2020 - 19:17 |Son Güncelleme :
DHA

Aytekin KALENDER / RİZE (DHA)

STAT: Çaykur Didi
HAKEMLER: Ümit Öztürk (xxx), İsmail Şencan (xxx), Kamil Çetin (xxx)
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (x) - Moroziuk (xx), Fernandes (xx), Talbi (xx), Melnjak (xx), Abdullah (xx), Diomande (xx) (Dk.83 Boriachuk x), Boldrin (xx), Umar Aminu (xx), Oğulcan (xx) (Dk.68 Garmash xx), Skoda (xxx)
BEŞİKTAŞ: Karius (xx) – Gökhan Gönül, Vida (xxx), Ruiz (xx), Caner Erkin (xxx), Atiba (xx), Elneny (xx), Diaby (xx) (Dk.74 Boyd x), Ljajic (xxx) (Dk.83 Kartal Yılmaz (xx), N’Koudou (xx)(Dk. 89 Güven x), Burak (xx)
GOLLER: Dk. 36 Skoda (Çaykur Rizespor) - Dk. 29 Burak Yılmaz, Dk. 79 Gökhan Gönül (Beşiktaş)
SARI KARTLAR: Diomande, Fernandes (Çaykur Rizespor)

Süper Lig'in 20’nci haftasında Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 29’uncu dakikada Burak Yılmaz ve 79’uncu dakikada Gökhan Gönül kaydetti. Ev sahibi ekibin golünü ise 36’ncı dakikada Milan Skoda’dan geldi.

13’üncü dakikada Burak Yılmaz’ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Ljajic’in şutunda top üstte auta çıktı.
22’nci dakikada Caner’i geri pasına Beşiktaş defansından önce topa müdahale eden Skoda, topla birlikte kaleci Karius’u geçti. Skoda’nın dar açıdan kaleye gönderdiği şutta top yan ağlarda kaldı.
29’uncu dakikada Ljajic’ın pası ile ceza sahasında topla buluşan Atiba, topu bekletmeden Burak’a çıkardı. Bu pasla penaltı noktasında topla bulaşan Burak’ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
36’ncı dakikada skora denge geldi. Moroziuk’un ortasında Ruiz’in kafasından sekerek ceza sahasına doğru yükselen topu takip eden Skoda, kaleci Karius’tan önce araya girerek kafa ile topu ağlara gönderdi: 1-1.
Mücadelenin ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle sona erdi.
60’ıncı dakikada ceza sahasına gönderilen pas ile topla buluşan Umar’ın şutunda top Karius’un üzerinden geçerek direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
70’inci dakikada Garmash’ın pası ile topla buluşan Umar’ın kaleci ile karşı karşıya pozisyonda çektiği şut direğin yanından auta çıktı.
79’uncu dakikada Beşiktaş bir kez daha öne geçti. Burak Yılmaz ile yaptığı duvar pası sonrasında topla buluşan Ljajic, pasını sağ çaprazdaki Gökhan Gönül’e verdi. Gökhan’ın sert şutunda top filelerle buluştu: 1-2.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor’u 2-1 mağlup etti.

(FOTOĞRAFLI)

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Rize haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Rize ilinden Çaykur Rizespor - Beşiktaş: 1-2 hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 01 Şubat 2020 tarihinde saat 19 17’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Çaykur Rizespor - Beşiktaş: 1-2 haberi güncellenecektir.

Rize Haberleri

Son Dakika Rize Haberleri

Yerel haberler

Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçından notlar

Bakan Turhan: Bu afetleri siyasete alet etmememiz lazım

Bakan Turhan: Bu afetleri siyasete alet etmememiz lazım

Rize Özel İdaresi’nin KAR-delen ekibi karla mücadele ediyor

Rize Özel İdaresi’nin 'KAR-delen' ekibi karla mücadele ediyor

Rizede kaçak içki, sigara ve sentetik hap ele geçirildi

Rize'de kaçak içki, sigara ve sentetik hap ele geçirildi

Tunay Torun, Çaykur Rizespor’a imza attı

Tunay Torun, Çaykur Rizespor’a imza attı

Rizede 56 köy yolu ulaşıma kapalı

Rize'de 56 köy yolu ulaşıma kapalı

Rize’de fuhuş operasyonu: 42 gözaltı

Rize’de fuhuş operasyonu: 42 gözaltı

ÇBİ Genel Müdürü Güreşçi: Kalıcı değerler geliştiriyoruz

ÇBİ Genel Müdürü Güreşçi: Kalıcı değerler geliştiriyoruz

RİZE İLÇELERİ

ArdeşenÇamlıhemşinÇayeliDerepazarıFındıklıGüneysuHemşinİkizdereİyidereKalkandereMerkezPazar

RİZE NAMAZ VAKİTLERİ

01 Şubat 2020, Cumartesi
  • İmsak
    05:55
  • Güneş
    07:23
  • Öğle
    12:36
  • İkindi
    15:15
  • Akşam
    17:40
  • Yatsı
    19:02
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

RİZE VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.