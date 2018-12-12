Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Manisa >Akhisar>Akhisar'ın Avrupa'ya veda günü

Akhisar Haberleri: Akhisar'ın Avrupa'ya veda günü

MANİSA HABERLERİ AKHİSAR HABERLERİ

Akhisar'ın Avrupa'ya veda günü

DHA
12.12.2018 - 12:03Son Güncelleme :
Akhisarın Avrupaya veda günü
DHA

AKHİSAR, (DHA) -
Tarihinde ilk kez yer aldığı UEFA Avrupa Ligi'ndeki J Grubu'nda oynadığı 5 maçta puanla tanışamayıp üst tur iddiasını erken kaybeden Akhisarspor, yarın son hafta mücadelesinde Belçika'dan Standard Liege'i konuk edecek.
Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.55'te başlayacak. Yeşil siyahlı ekipte sakatlıkları bulunan Mustafa Yumlu, Dany, Bilal Kısa, cezalı Güray Vural, UEFA listesinde yer almayan Larsson ve Bokila'nın yanı sıra kadro dışı kalan Seleznyov zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek.
Avrupa'da prestij mücadelesi veren Akhisarspor, Standard Liege karşısında ilk kez kazanıp hem galibiyet primi elde etmeye hem de grup aşamasında puan alamayan 3 takımdan biri olduğu UEFA'ya 3 puanla veda etmeye çalışacak. Standard Liege'in ise son hafta öncesi gruptan çıkma şansı bulunuyor. Rus ekibi Krasnodar'ın 12 puanla lider olduğu grupta, İspanya'dan Sevilla ve Liege'in 9'ar puanı var. Sevilla ve Liege'in maçlarını kazanması halinde 3 takım grubu aynı puanda bitirecek. Bu durumda Liege'in gruptan çıkması için Sevilla'nın Krasnodar'ı 4-0 veya 5 farklı mağlup etmesi gerekiyor. Sevilla'nın berabere kalması halinde Liege'in galip gelmesi gerekecek. Sevilla yenilirse Belçika ekibine 1 puan yetecek.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Hurriyet.com.tr’nin Akhisar haberleri bölümünde, DHA’nın abonelerine gönderdiği Akhisar haberleri otomatik olarak derlenmektedir. hurriyet.com.tr editörleri otomatik akış içinde Akhisar'ın Avrupa'ya veda günü haberine editoryal müdahalede bulunmamıştır. Haber içeriklerinden hukuken ilgili ajanslar sorumludur.

Manisa Haberleri

Son Dakika Manisa Haberleri

5 yaşında görme yetisini kaybetti, örgü örerek hayata bağlandı

5 yaşında görme yetisini kaybetti, örgü örerek hayata bağlandı

Çaldığı ayakkabılarla yakalandı

Çaldığı ayakkabılarla yakalandı

Yerel haberler

Manisa BŞB tırmanışta

Manisada ters şeritte giden otomobil paniği

Manisa'da ters şeritte giden otomobil paniği

Yerel haberler

Manisa Büyükşehir Belediyespor-Kahramanmaraşspor: 4-0

Yerel haberler

Manisaspor devamını getiremedi

Çocuklar, eski sokak oyunlarını okulda öğreniyor

Çocuklar, eski sokak oyunlarını okulda öğreniyor

Çalıştığı iş yerinin alüminyum kalıplarını çaldı

Çalıştığı iş yerinin alüminyum kalıplarını çaldı

MANİSA İLÇELERİ

AhmetliAkhisarAlaşehirDemirciGölmarmaraGördesKırkağaçKöprübaşıKulaMerkezSalihliSarıgölSaruhanlıSelendiSomaTurgutlu

MANİSA NAMAZ VAKİTLERİ

12 Aralık 2018, Çarşamba
  • İmsak
    06:43
  • Guneş
    08:11
  • Öğle
    13:10
  • İkindi
    15:35
  • Akşam
    17:56
  • Yatsı
    19:19
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

MANİSA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2018
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.