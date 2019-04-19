Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >İstanbul>Volkan Demirel'den Hasan Şaş'a yanıt

İstanbul Haberleri: Volkan Demirel'den Hasan Şaş'a yanıt

İSTANBUL HABERLERİ

Volkan Demirel'den Hasan Şaş'a yanıt

DHA
19.04.2019 - 16:29Son Güncelleme :
Volkan Demirelden Hasan Şaşa yanıt
DHA

İSTANBUL (DHA) - Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel, Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Hasan Şaş ile arasında geçenlerle ilgili kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.
Volkan Demirel'in konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde: "Bu konuyla alakalı gündemi meşgul ettiğim için kendi adıma özür diliyorum. Çünkü olayın üzerinden beş gün geçmiş, hala bu konular konuşuluyorsa demek ki anlayamadıkları, kavrayamadıkları bazı şeyler var. Ben tamamen bunun burada alınmış skorla alakalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz sahada 9 kişiyken bize atılan bir gol var, daha sonra biz 10 kişiyken beraberliği yakaladığımız bir gol var. Neticesinde 1-1 bitti ve 20 senelik gelenek devam etti. Fenerbahçe olarak bu geleneği devam ettirdiğimiz için mutluyuz. Bizi mutlu eden taraf bu, hiçbir şekilde beraberliğe falan sevindiğimiz yok. Ama bir geçmiş var ve bu devam ettiği için seviniyoruz. Aynı zamanda Hasan ağabey ile bir diyaloğum oldu. Ağabey diyorum çünkü kendisi de bunu belirtmiş, yaş olarak benden büyük. Sadece ona koskoca adam olduğunu, üçlü çektirmenin ne gereği olduğunu anlatmaya çalıştım. Taraftarın çağırıyordur, el sallar gidersin, sen futbolcu değil, hocasın. Yerini bilmesi lazım. Bunu bir kelimeyle ona anlatmaya çalıştım, o bunu küfür olarak algılamış. Ben kesinlikle küfür etmedim. Küfür etsem de buradan söylerim ama küfür etmedim. Herkes doğruları bilsin. İnsanları böyle yönlendirmek, bu şekilde karalamak doğru bir şey değil. Daha üsluplu bir şekilde bazı şeyleri anlatmaya çalıştım. O bunu küfür olarak algılamış. Fazla da uzatmaya gerek yok, ben ne dediğimi biliyorum. İnsanlar da beni az çok tanıyorlar. Galatasaraylısı da, Fenerbahçelisi de, Beşiktaşlısı da bilir beni. Ben sadece doğrular bilinsin istedim."

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

İstanbul haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının İstanbul ilinden Volkan Demirel'den Hasan Şaş'a yanıt hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 19 Nisan 2019 tarihinde saat 16 29’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Volkan Demirel'den Hasan Şaş'a yanıt haberi güncellenecektir.

İstanbul Haberleri

Son Dakika İstanbul Haberleri

İmamoğlu: Kandilini kutladım

İmamoğlu: Kandilini kutladım

Yerel haberler

 Erdoğan, Halid El-Meşri'yi kabul etti

Yerel haberler

Binali Yıldırım: YSK bu konuda karar verecek

Binali Yıldırım cami açılışında konuştu

Binali Yıldırım cami açılışında konuştu

Melihin başına kalas düştüğü yerde keşif yapıldı

Melih'in başına kalas düştüğü yerde keşif yapıldı

Beşiktaş, taktik ve kondisyon çalıştı

Beşiktaş, taktik ve kondisyon çalıştı

Yerel haberler

Tuzla'da kimyasal koku davası: Gazdan etkilenen doktor davanın müşt...

Ekrem İmamoğlu, CHPli meclis üyeleriyle bir araya geldi

Ekrem İmamoğlu, CHP'li meclis üyeleriyle bir araya geldi

İSTANBUL İLÇELERİ

AdalarArnavutköyAtaşehirAvcılarBağcılarBahçelievlerBakırköyBaşakşehirBayrampaşaBeşiktaşBeykozBeylikdüzüBeyoğluBüyükçekmeceÇatalcaÇekmeköyEminönüEminönüEsenlerEsenyurtEyüpEyüpsultanFatihGaziosmanpaşaGüngörenKadıköyKağıthaneKartalKüçükçekmeceMaltepeMerkezPendikSancaktepeSarıyerŞileSilivriŞişliSultanbeyliSultangaziTuzlaÜmraniyeÜsküdarZeytinburnu

İSTANBUL YOL DURUMU

İstanbul6 DERECE
Yol durumu »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.