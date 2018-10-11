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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
DHA
11.10.2018 - 18:57, Son Güncelleme:

TEB'e 17 bankanın katılımı ile sendikasyon kredisi

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TEB'e 17 bankanın katılımı ile sendikasyon kredisi

Türk Ekonomi Bankası (TEB), 17 bankanın katılımıyla 433.5 milyon Euro ve 33.5 milyon ABD Doları olmak üzere, 367 gün vadeli sendikasyon kredisi sağlanması amacıyla sözleşme imzaladı. TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, “Uluslararası yatırımcılar TEB’in başarılı performansını ve Türk bankacılık sektörüne olan güvenini bir kez daha teyit etmiş oldu” dedi.

TEB, bir önceki yıl alınan kredinin bu yıl ödenen kısmı karşılaştırıldığında yüzde 101 oranında yenilenme sağlayarak 17 bankanın katılımıyla yeni sendikasyon kredisini imzaladı. 433.5 milyon Euro ve 33.5 milyon ABD Doları olmak üzere, 367 gün vadeli sağlanan kredi, özellikle ihracatın finansmanında kullanılacak olmasının yanı sıra Türk ekonomisine de büyük katkı sağlayacak. Kredinin toplam maliyeti Avro ve ABD Doları için sırasıyla Euribor artı yüzde 2,65 ve Libor artı yüzde 2,75 olarak gerçekleşti.

ÜMİT LEBLEBİCİ: “TÜRKİYE HER ANLAMDA GÜÇLÜ BİR ÜLKE”

Sendikasyon kredisi anlaşması hakkında değerlendirmelerde bulunan TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, Türk ekonomisi için oldukça başarılı bir anlaşmaya imza attıklarını vurgulayarak, “Uluslararası yatırımcılar, TEB’in başarılı performansını ve Türk bankacılık sektörüne olan güvenini bir kez daha teyit etmiş oldu” diye konuştu. Kredinin ihracatın finansmanı noktasında kullanılacağına dikkat çeken Leblebici, “TEB, Türkiye’de ihracatın finansmanında 5. büyük banka olma konumunu da pekiştirecektir” dedi.

Türkiye’deki güçlü bankacılık sisteminin uluslararası piyasalar nezdinde de güven tazelemesiyle, finansal sistemin bir kez daha yaşanan sorunlar karşısında güçlü bir yapıya sahip olduğunu gösterdiğini vurgulayan Leblebici, “Türkiye her anlamda çok güçlü bir ülke. Finansal sistemimiz de farklı türdeki dalgalanmalar ve etkiler karşısında ne yapacağını çok iyi biliyor. Sağlam altyapımızın katkısı ve uluslararası piyasalardaki itibarımız sayesinde bu başarılı kredi anlaşmasını imzaladık” diye konuştu.

TEB olarak 90 yılı aşkın süredir Türkiye ekonomisine katkı sağlamak için faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade eden Leblebici, “Geçmişimizden aldığımız köklü ve güçlü bankacılık deneyimimizle ülkemizi daha da ileriye taşıyacak ve ekonomimizin güçlenmesine katkı sağlayacak çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

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