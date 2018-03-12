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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler Futbol HaberleriNagatomo: "Terim, Türk futbolunun yaşayan en büyük efsanesi..."
Futbol Nagatomo: "Terim, Türk futbolunun yaşayan en büyük efsanesi..."
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12.03.2018 - 11:19, Son Güncelleme:

Nagatomo: "Terim, Türk futbolunun yaşayan en büyük efsanesi..."

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Nagatomo: "Terim, Türk futbolunun yaşayan en büyük efsanesi..."

Galatasaray'ın Japon futbolcusu Yuto Nagatomo, "Fatih Terim çok iyi antrenör ama bir o kadar da iyi bir insan. Oyuncuya nasıl yaklaşacağını çok iyi biliyor. Kendisi ile sık sık İtalyanca konuşuyoruz" dedi.

Sarı-kırmızılı kulübün 175. sayısına röportaj veren Yuto Nagatomo'nun açıklamaları şöyle;

Fatih Terim, Türk futbolunun yaşayan en büyük futbol efsanesi… Onunla çalışmak nasıl, neler söylersin?

Galatasaray çok büyük bir kulüp... Buraya gelme sebeplerimden bir tanesi Galatasaray'ın çok büyük, tanınan ve tarihi olan bir camia olması. Bir diğer sebep olarak da Fatih Terim faktörünü söylemeliyim. Fatih Hoca'yı daha önceden tanıyordum. Çünkü kendisi dünya futbolunda bilinen bir isim. Onunla çalışmak benim için önemli bir motivasyon oldu. Hem Galatasaray hem Fatih Hoca unsuru birleşince buraya gelmek için yeterli sebep ortaya çıkmıştı. Kendisi çok iyi antrenör ama bir o kadar da iyi bir insan. Oyuncuya nasıl yaklaşacağını çok iyi biliyor. Kendisi ile sık sık İtalyanca konuşuyoruz. 

İtalya'nın ardından Türkiye'desin. Gelmeden önce düşündüklerinle paralel mi sahadaki futbol?

Yedi senedir İtalya'daydım. İtalya'dan önce başka bir yer bilmiyordum. Çünkü benim ilk yurt dışı deneyimimdi. Tabii ki gelmeden önce kafamda soru işaretleri vardı. Sadece farklı bir futbol anlayışına gelmeyecektim. Farklı bir dil, farklı bir kültür, farklı insanlar… O yüzden ister istemez şüphelerim, düşüncelerim vardı. Bunları kendime defalarca sordum. Ama buraya gelince her şey netleşti kafamda. Bir hafta içinde adapte olduğumu söyleyebilirim. Sadece Fatih Hocanın değil, takım arkadaşlarımın, teknik ekibimizin ve profesyonel arkadaşlarımızın bana yaklaşımı mükemmeldi. Gösterdikleri yardım o kadar fazlaydı ki, bir hafta sonra kendimi evimde hissetmeye başladım.

Sneijder ve Mancini gibi isimlerle de beraberdin Inter'de, onlar da burada önemli izler bıraktı. Hiç görüşlerini aldın mı gelmeden önce?

Mancini, Melo, Sneijder, Alex Telles ile görüştüm. Podolski de mesaj attı. Mancini, Melo ve Sneijder ile konuştuğumda, üçü de bana "Hiç düşünme mükemmel bir takım, çok güzel bir şehre gideceksin, teklifi kabul etmelisin" dedi. Diğer taraftan Alex Telles ve Podolski de bana mesaj attılar. Onlar da Galatasaray'ın çok büyük bir kulüp olduğunu, mutlaka İstanbul'a gitmem gerektiğini söylediler.

Ümit Davala, 2002 Dünya Kupası'nda Japonya'yı eleyen kafa golünün sahibi. Şu anda antrenörün. O maçı kendisi ile konuştunuz mu?
Kendisi ile konuştuğumuz ilk konu onun Japonya'ya attığı gol oldu. O maçı seyretmiştim. Çok iyi hatırlıyorum o günü…

2002 Dünya Kupası'na Japonya futbolunun yeniden dizaynı için önemli bir dönüm noktası diyebilir miyiz?

2002 Dünya Kupası, Japonya futbolu olarak bizim çıkış noktamızdı. Takım olarak oynamaya başladığımızın göstergesiydi. Ülke olarak bu işi yapabileceğimizi dair güvenimiz gelmişti. Futbolda kendine güvenin çok önemli olduğunu düşünüyorum.

Japonya futbolu önemli yıldızlar çıkarmıştı 2000'lerin başında... İnamoto, Hidetoshi Nakata, Shinji Ono gibi yıldızlar vardı. Şu anda da senin dışında Keisuke Honda, Shinji Kagawa gibi oyuncular var. Sence Japonya'nın futbol geleceğinde daha büyük yıldızlar var mı?

Geçmişle karşılaştırırsak şimdi daha çok bilinen oyuncular var. Avrupa piyasasına yabancı kuralının ardından daha çok Japon futbolcu gelebiliyor. İtalya'da Honda'nın ve benim ayrılığımın ardından Japon futbolcu yok ama Almanya'da, İspanya'da, İngiltere'de Japon oyuncular forma giyiyor. Gelecekte de daha çok kaliteli oyuncu çıkaracağımızı söyleyebilirim.

 

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