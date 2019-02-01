Ara
MENÜ
Haberler > Yerel Haberler >İstanbul >Merkez>Kagawa, Beşiktaş'taki ilk antrenmanına çıktı

Merkez Haberleri: Kagawa, Beşiktaş'taki ilk antrenmanına çıktı

İSTANBUL HABERLERİ MERKEZ HABERLERİ

Kagawa, Beşiktaş'taki ilk antrenmanına çıktı

DHA
01.02.2019 - 13:38Son Güncelleme :
DHA

İSTANBUL,(DHA) -  Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Antalyaspor'un konuğu olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen kondisyon ve taktik çalışması 1.5 saate yakın sürdü. 
Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı. Antrenman; pas çalışması, kanat orta şut çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmalarının ardından yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Yeni transfer Shinji Kagawa da takımla ilk antrenmanına çıktı.
Siyah-Beyazlı ekip, Antalyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra özel uçakla Antalya'ya gidecek.

FOTOĞRAFLI

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Merkez haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Merkez ilinden Kagawa, Beşiktaş'taki ilk antrenmanına çıktı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 01 Şubat 2019 tarihinde saat 13 38’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kagawa, Beşiktaş'taki ilk antrenmanına çıktı haberi güncellenecektir.

İstanbul Haberleri

Son Dakika İstanbul Haberleri

Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Uluslararası Grekoromen Güreş Turnuvası başladı

Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Uluslararası Grekoromen Güreş Turnuvası ...

Yerel haberler

Darüşşafaka Tekfen - Real Madrid: 82-86

Fenerbahçe - Göztepe

Fenerbahçe - Göztepe

Yerel haberler

Fenerbahçe - Göztepe: 2-0

Fenerbahçe - Göztepe

Fenerbahçe - Göztepe

Fenerbahçe - Göztepe (EK FOTOĞRAFLAR)

Fenerbahçe - Göztepe (EK FOTOĞRAFLAR)

Fenerbahçe - Göztepe

Fenerbahçe - Göztepe

Fenerbahçe - Göztepe

Fenerbahçe - Göztepe

İSTANBUL İLÇELERİ

AdalarArnavutköyAtaşehirAvcılarBağcılarBahçelievlerBakırköyBaşakşehirBayrampaşaBeşiktaşBeykozBeylikdüzüBeyoğluBüyükçekmeceÇatalcaÇekmeköyEminönüEminönüEsenlerEsenyurtEyüpEyüpsultanFatihGaziosmanpaşaGüngörenKadıköyKağıthaneKartalKüçükçekmeceMaltepeMerkezPendikSancaktepeSarıyerŞileSilivriŞişliSultanbeyliSultangaziTuzlaÜmraniyeÜsküdarZeytinburnu

İSTANBUL YOL DURUMU

İstanbul0 DERECE
Yol durumu »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.